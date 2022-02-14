Sevgililer Gününün Vergi Tarifesi...!

Başlığa bakıp da "sevgililer günü" ve "vergi" kelimelerini aynı cümlede okuyanların biraz kafası karışmış olabilir.

Olay; 14 Şubat'ta sevgililerin, nişanlıların, eşlerin birbirlerine alıp verdiği hediyelerin değeriyle ilgili.

Sevgililer günü için henüz bir hediye almadıysanız ya da "pahalı bir hediye" almayı düşünüyorsanız bu yazıyı dikkatlice okumanızı hatta sevgilinize de okutmanızı tavsiye ederim.

Çünkü; alınacak hediyenin "değeri yüksekse vergiye tabi." Dahası, hediyenin değeri arttıkça vergi oranı da artmakta.

Bu yazdıklarımdan sonra özellikle bayanların;

'Bu da nereden çıktı? Sizin yüzünüzden sevgilim bana pahalı hediye almayacak. Sevgililer gününü bir çiçekle mi geçiştireceğiz?' dediklerini duyar gibi oluyorum.

Hemen belirtmekte fayda var. Bu vergiyi "hediyeyi veren değil", "alan" taraf ödüyor.

Verginin adı da "Veraset ve İntikal Vergisi."

Şu an yürürlükte olan Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre bir kişiye ait malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde başka bir kişiye intikali, veraset ve intikal vergisinin konusuna girmekte.

Bu sebeple hediyenin de ivazsız (karşılıksız) olduğu düşünüldüğünde vergiye tabi olduğu açık.

İstisna tutarı ve vergi oranı...

Veraset ve İntikal Vergisinde istisna tutarı 2022 yılı için 10.491 TL. (Her yıl güncellenmekte.)

Bu tutarın üzerindeki karşılıksız intikaller vergiye tabi. (VİVK Mad. 4/d)

Vergi oranı ise; eşe verilenlerde yüzde 5, sevgiliye, nişanlıya verilenlerde yüzde 10. Hediyenin değeri arttıkça verginin oranı da artıyor ve yüzde 30'a kadar (eş için yüzde 15) çıkabiliyor.

Vergi tarifesinin ayrıntısı ise aşağıdaki gibi.

Matrah Vergi Oranı(%) Eşe Sevgiliye İlk 500.000 TL için 5 10 Sonra gelen 1.200.000 TL 7,5 15 Sonra gelen 2.500.000 TL 10 20 Sonra gelen 4.900.000 TL 12,5 25 Sonra gelen 9.100.000 TL 15 30

Görüleceği üzere yasal düzenleme eşlerin lehine. Kanunlar eşe hediyeyi teşvik ediyor!

Örneğin; Emre Bey, sevgililer gününde eşine 800 bin TL değerinde bir cip hediye etmiştir. Bu durumda Emre Bey'in eşinin bunu Mart ayı sonuna kadar vergi dairesine beyan edip; 10.491 TL istisnayı düştükten sonra kalan tutar üzerinden 46 Bin 713 TL vergi ödemesi gerekmektedir.

Emre Bey, evli olmasaydı ve bu cipi nişanlısına alsaydı, nişanlısının 93 bin 426 TL vergi ödemesi gerekecekti.

İstisna tutarı yıllık mı?

Verilen hediye için 10.491 TL istisna tutarı yıllık değil. Yani aynı kişiye farklı zamanlarda bu tutarı geçmemek kaydıyla istediğiniz kadar hediye verebilirsiniz.

Aman Dikkat...

Sadece sevgililer günü hediyesi değil. Farklı sebeplerle eşinize, çocuğunuza, anne veya babanıza ev, araba, cip, yazlık almanız, onları kendi banka hesabınıza ortak etmeniz veya aldığınız evin yarısını eşinizin veya çocuğunuzun üzerine yapmanız ileride başınızı ağrıtabilir.

Bu nedenle Veraset ve İntikal Vergisi kanunu bu haliyle kaldığı sürece siz en iyisi pahalı hediye alıp da sevgilinizi yakmayın.

Benden uyarması...