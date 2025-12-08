Ses yalıtımı

Bismillahirrahmanirrahim

Geçenlerde bir arkadaşın evinde oturuyoruz.

Sohbetimiz koyu…

Ben Türk halkının çift lavaş tavuk dürümü fantezisinden kurtulursa nüfusumuzda patlama olacağını savunurken kendisi tavuk etinin son derece sağlıklı ve ucuz bir gıda olduğundan, buna da şükretmemiz gerektiğinden bahsediyor.

Aniden gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu.

“Lan aman Allah aşkına!” diye oturduğum koltuktan sıçradım.

Kanepenin altında kendime korunaklı bir yer arıyorum.

Arkadaş da “Dur, dur sakin ol bir şey yok!” diye bağırıyor, bir taraftan da gülüyor!

Neyse sakinleştik.

-Neydi kardeşim bu ses, dedik.

Üst kattan gelen sifon sesiymiş.

-Ney?

-Sifon sesi!

Hayret edeceği bir şey duyup da “Böyle de olur muymuş, gidelim de bir de biz bakalım!” diyen yaşlı dayıları misali kalktık olay mahalline geldik.

Diktik kafamızı tavana, bakıyoruz.

Baktık baktık…

Bir konu açıldı.

Arkadaş konuşuyor, ben de gözüm tavanda dinlediğim filan yok “hıhı hıhı” diye cevaplar veriyorum.

O sırada sifona bir daha basılmasın mı?

“Amanın bu sefer üzerime yıkılacak!” diyerek banyodan yuvarlanarak çıktım, bildiğin yerlerde süründüm.

İşin en ilginç yanı evin yeni olması!

Taşınalı iki hafta oldu olmadı!

-Konuşma sesi duyuyor musun?

-Evet

-Her şeyi mi?

-Her şeyi! Üst komşu kızıyla kavgalı! Bakalım barışırlar yakında!

-O derece!

-Evet. Ama en kötüsü çocuklar gece gündüz koşuyor!

-Çocuklar koşsun, bunda sorun yok da sen üst komşunun en mahrem anlarını sana haber eden bu kaliteyi kaça satın aldın?

-Şu kadar bilmem kaç milyona…

Hiçbir şey demedim.

Yanımda getirdiğim Borcam hediyemi de alarak “İyi akşamlar!” bile demeden çektim kapıyı çıktım gittim …

Hay gözünü sevdiğimin Türkiye Yüzyılı.

Sen nelere kadirsin!

Bin yıllık devlet aklımızın ikametgâhı, toplu taşıması, trafiği, gezilecek mesire yerleri ile her köşe başında bize yeni sürprizler sunan güzelim Ankara’mızda 2025 yılında teslim edilen yeni bir binada üst kattan gelen sifon sesi nedeniyle aşağıda bazı romantik andavallar deprem var sanabiliyor!

Memleketimizin üst düzey devlet erkanının tavuk eti ile arası nasıl bilemedim ama İnşaAllah yaşadıkları evlerde böyle yok sifondu yok mobilya çekme gıcırtısıydı, üst komşunun kızıyla kavgasıydı gibi ses yalıtım sorunları yoktur.

MaazAllah yoksa memleketi nasıl yönetirler?

Adamların kafası zaten karışık!

Bu bir devlet politikası mı bilemedim!

Değilse!

Büyüklerimizin kanun yoluyla bu işe bir çözüm bulmaları gerekir!

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın.” Nisâ sûresi (4), 36