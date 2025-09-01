Şeker oğlan

Bismillahirrahmanirrahim

Başıma ahalinin “fıtık” dediği bir bela musallat oldu.

Kilo ver dediler.

Olur dedik.

Sabahları Altındağ’ın parklarında bilmem kaç tane adım atıyor halkın arasına karışıyorum.

Benim gibi bir salon adamının ve hatta mücessel bir beyefendinin proletaryanın arasına karışması bir iki şeyi fark etmesine neden oldu.

Sabahları birkaç tane ihtiyar ve ben yürüyüş yaparken belediyenin görevlileri de parkı temizliyor.

Her sabah aynı muhabbet.

Parklar bitmek tükenmek bilmeyen çekirdek kabukları, dondurma ambalajları, boş şişelerle dolu.

Hiç şaşmıyor.

Karıncalar taşıya taşıya bitiremediği çekirdek kabuklarını sabahın yedisinde temizlik görevlileri süpürüyor, Allah-u Alem arada bizim karıncalardan birkaçı kurban oluyor…

Bayramda Kayseri’ye gittik.

Orada da aynı.

Bu uzun yürüyüşler ekrandan uzak kalmama ve sevginin ne olduğunu düşünmeme neden oldu.

Canım sıkıldı.

Baktım kendi kendime konuşmaya başlamışım. Konuşma değil de tartışıyorum.

Temizlik görevlileri kaygılı gözlerle beni izliyor.

“Gidip onlara sorayım bari,” dedim.

-Sevgi nedir temizlikçi yoldaş?

Önce vaziyet alın der gibi etrafımı sardılar, sonra baktılar zararsız bir gariban!

Muhabbet başladı.

-Sabahtan akşama kadar bu parkta çalışıyorum. Nedense güzel kızlarımız hep paçoz heriflerin yanında. Hiç şöyle beyefendi adam yok etraflarında. Anlamıyorum, dedi birisi.

Bütün gençliğini Aytmatov’un gazına gelip “sevgi emektir” diyerek geçiren ben fakirin kafasında lambanın yandığı garip bir aydınlanma anı yaşandı.

Bu kızlar kendilerine istikrar sunan adamları bırakıp neden garip traşlı paçozların yanında takılıyordu?

Kafamda deli sorular!

Okuduğum aşk kitaplarını ve izlediğim aşk filmlerini en baştan bir daha düşündüm.

Sinema Parasido!

Salvatore (Toto) namlı genç oğlanın âşık olduğu kız Elena ile ilk karşılaşmasına bir daha baktım.

Bizim gariban Toto, âşık oldum ayağına mavi gözlü Elena’nın penceresinin altında beş ay bekledi.

Sonra Elena taşındı, üniversite okudu ve ortadan kayboldu. Toto gariban, beş parasız bir adam olunca artık altı ay mı beklersin bir yıl mı pencere diplerinde çok önemi yok gibi geldi bana.

İlk izlediğimde sevgi emekti.

Temizlikçi yoldaş beni “bu işler öyle değil” kafasına getirdiği için yürümeyi bıraktım oturup iyice düşünmeye başladım.

Titanik

Yaşını başını almış, çoluğa çocuğa karışmış yetmiş yaşındaki teyzenin geminin güvertesinde iki dakika el ele tutuştuğu adamı aradan geçen yıllara rağmen hatırlayıp üzerine bir de müzikle manipülatif duygu kasması canımı iyice sıktı.

Bu teyzenin torunlarının bir dedesi vardı.

Kimsenin umurunda olmayan istikrar abidesi emekçi dede.

Yetmişlik teyze “Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan” modunda.

Gemideki sevgilisine “kovaladıkça kaçan ateş böceği” muamelesi yapmaya aradan geçen yıllara rağmen devam ediyor.

Sorsak torunlarının dedesini de çoktan gömmüş olma ihtimali var. Orasını bilemedim. Sormak lazım.

Bir de kitaptan örnek verelim.

Selvi Boylum Al Yazmalım (Kızıl Cooluk Calcalım)

Bir kamyon şoförü -Siz bunu parklarda çekirdek kabuklarını etrafa saçan garip tıraşlı haytalardan birisi olarak okuyun- ben ve temizlikçi yoldaşın bir türlü anlam veremediği gizemli sebeplerden dolayı kandırmayı başardığı kızla (Orijinal eserde Asel, biz Asya diye biliriz) evleniyormuş gibi yapıp bir de üzerine çocuk yapar.

Başka bir kadın filan derken kızcağız bebeğini de alıp evi terk eder.

Sonra hani Titanik filminde az evvel bahsini ettiğimiz yetmişlik teyzenin güvertedeki yancısının teyzeyi kurtaran tahta parçasına sığamaması nedeniyle donarak kepmesinden mütevellit ortaya çıkan trajediyi unutamayıp feryat figan ağlarken torunlarının dedesini görmezden gelmesi durumu vardı ya!

Görmezden geldiği adam kimdi?

Hani lazım olduğunda bankamatik vazifesi gören gariban.

Hah işte böyle bir adam Asya ve bebesine kapısını açar ve yaşar giderler.

Kamyoncu tabii durmaz yerinde.

Bu tipler illa bir son buluşmaya çağırırlar kadını.

Kadın da mutlaka ama mutlaka gider o son buluşmaya nedense!

Kamyoncu gezer tozar falan sonra bir gün aklına çocuğu gelir, kadın gelir… Basar gaza yıllar önce terk ettiği mahalleye geri döner.

Selvi Boylum Al Yazmalım kitabı esas alınarak çekilen filmin son sahnesi çok can yakıcıdır.

Bir tarafta kamyoncu.

Diğer tarafta emekçi yoldaş!

Bebe oraya buraya koşuyor işte.

Kadın da ortalarında duruyor.

Kırk defa kitabını okuduğumuz otuz defa filmini izlediğimiz (Abartı vardır) mevzuya parktaki görevlinin beni uyandırması ayrı bir konu.

Kadın aslında, hayta kamyoncuyla gitmek istiyor.

Bebesi “sevgi emektirci” yoldaşa “Baba” diye bağırıp o tarafa seğirtince kadın istemeye istemeye emekçiden tarafa hamle yapıyor ve kamyoncuya “Kusura bakma bakışı” atıyor.

Vayyy!

Seçimi bebe yaptı.

Kadına kalsaydı. “Elini tuttum, sıcacıktı,” kafasında.

Emek filan hikâye.

Hem son buluşmaya geldi.

Hem de yeni bir maceraya son derece açık liberal bir görüntüsü vardı.

Artık romanını değil de üçüncü sayfada haberini okurduk ihtimal.

Emekçi yoldaşlar da “Biz kebabı her zaman yeriz, önce sizin işiniz görülsün!” kafasında.

Ne yapalım çağın güzellik anlayışı bu!

Ondan sonra “Aman Şeker Oğlan, yandım bekar oğlan” He anam he!

Şiirle bitirelim

Dün fena sıkıldım akşama kadar

İki paket cigara bana mısın demedi

Yazı yazacak oldum, sarmadı

Keman çaldım ömrümde ilk defa

Dolaştım

Tavla oynayanları seyrettim

Bir şarkıyı başka makamla söyledim

Sinek tuttum bir kibrit kutusu

Allah kahretsin, en sonunda

Kalktım buraya geldim

Orhan Veli Kanık

Son Söz

"Ve onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Boş yere söylenilen sözden ve işlerden sakınırlar. Mü'minun suresi 3. Ayet.