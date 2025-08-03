Milyon dolarlık topçu

Bismillahirrahmanirrahim

Sosyal medyada, ulusal basında, gıda yardımı için 12 km yol yürüyen çocuğun hikayesini okuyorum!

İki kuru ekmek, üç yüz gram un almak için.

Dönüş yolunda işgalciler tarafından şehit edilmiş.

On sekiz bin küsur çocuk şehit edilmiş Gazze'de.

Ecnebiler havadan yardım sandıkları atmışlar; onu gördüm.

Bir halk hapsedilmiş, başına bomba yağdırılıyor. O da yetmiyor, açlıkla savaşıyor. Vefat eden bebelerin fotoğrafları var; bir deri bir kemik kalmış hepsi.

Nasıl bir şey acaba?

Var beş yaşında çocuklar etrafımda.

"Saat kaç?" diye soruyorum.

"Üç yüz lira" diyorlar. Basıyoruz kahkahayı.

Beş yaşındalar. Dünya ne? Düşman kim?

Bina yıkılmış, yatak var mı yok mu bilmiyorlar. Buldukları yerde uyuyorlar, önlerine verileni yiyorlar. Oyun buldu mu oynuyorlar, yoksa uyduruyorlar. Her durumda mutlu oluyor keratalar.

Bomba düşüyor eve. Bebeyi kurtarıyorlar, haberi yok, uyuyor.

İçim yanıyor.

12 km yol yürüyen çocuk ne yaptı acaba?

Yıkık dökük virane sokaklardan geçti. İçinden ne dualar etmiştir?

Şurada iki dakika bir işimiz olmuyor da yerlere kapanıyoruz, "Allah'ım sen bilirsin" diye.

Arkada bekleyenler de vardır.

Üç yaşında bir kardeş, bir tane de beş yaşında.

Onlar da dua ediyorlardı ihtimal: "Ağabeyim gelecek, bize ekmek getirecek."

Çocuk umudu diye bir şey var.

Söz verdin mi unutmazlar. Akşama kadar beklerler.

Kapıda bir kıpırtı oldu mu, "Hadi!" koşarlar kapıya.

Çevirirler etrafını gelenin!

Olur ya gelen sözünü tutamadı mı! O hayal kırıklığını bir çocuğun yüzünde görmek berbat bir şeydir.

O gün ekmek gelmedi.

Ağabey de gelmedi.

Milyarlarca Müslüman çare olamadık açlığa da bombalara da.

Başımıza gelecek var.

Yapmayın etmeyin.

Bu zulmü yapanlara "Gel arkadaş, buraya ne yapıyorsun sen?" demek lazım.

Bu adamlar korkak.

Buna şahitlik eden Allah-u Teâlâ.

Biz sustukça günahımız artıyor.

Memleketin namlı spor takımlarından birisi bir topçu getirdi geçenlerde. Yüz milyon bilem kaç paraya almışlar. Havaalanında toplanan adam sayısı bizim Ankara’daki telin mitinginden on kat daha kalabalıktı.

Başımıza gelecek var.

Son Söz

Onlar ki, kendilerine bir musibet dokunduğu zaman: “Bizim bütün varlığımız Allah’ındır ve biz ancak O’na dönüyoruz” derler. Bakara 156