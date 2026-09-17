Sermaye piyasası soruşturmasında 48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı! İşte isim isim tam liste

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

HANGİ PİYASADA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER?

Bu kapsamda, Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 27 kişi, 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 12 kişi hakkında tedbir uygulandı.

Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi, Destek Faktoring pay piyasasında ise 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

İŞTE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANAN 48 KİŞİ

Mükerrer isimlerin çıkarılmasıyla yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 farklı kişinin isimleri şöyle:

Ahmet Özcan

Ali Rıza İncekara

Alper Öztürk

Ayşe Seher Aydın

Berkan Gülen

Bülent Uygun

Büşra Alçelik

Celal Yarız

Emre Tezmen

Enes Furkan Çetinkaya

Enes Yazıcı

Enver Çevik

Erdin Özel

Erkan Kilimci

Feryal Köker

Furkan Baki

Gözde Hacıoğlu

Haldün Saffet İnal

Halil İbrahim Ege

İbrahim Bekci

İlhan Aygün

İsmail Ege

Kemal Akkaya

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey

Mehmet Salih Turhan

Mehmet Yıldırım

Muhammed Yarız

Murat Keçeci

Müjdat Ede

Mustafa Bor

Nilgül Sarıçalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Ömer Bedir Çetinel

Ramazan Erbey

Sabahattin Reha Şen

Salih Can Bülbül

Samet Çetinel

Selçuk Kahya

Serdar Turhan

Serhat Güven

Sezai Bekgöz

Sezer Gümüş

Şerifegül Yıldırım

Uğur Akkafa

Yunus Emre Yıldırım

Başsavcılık açıklamasında, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.