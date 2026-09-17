Sermaye piyasası soruşturmasında 48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı! İşte isim isim tam liste
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ve SPK incelemeleri doğrultusunda, aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 48 farklı kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
HANGİ PİYASADA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER?
Bu kapsamda, Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 27 kişi, 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 12 kişi hakkında tedbir uygulandı.
Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi, Destek Faktoring pay piyasasında ise 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
İŞTE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANAN 48 KİŞİ
Mükerrer isimlerin çıkarılmasıyla yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 farklı kişinin isimleri şöyle:
Ahmet Özcan
Ali Rıza İncekara
Alper Öztürk
Ayşe Seher Aydın
Berkan Gülen
Bülent Uygun
Büşra Alçelik
Celal Yarız
Emre Tezmen
Enes Furkan Çetinkaya
Enes Yazıcı
Enver Çevik
Erdin Özel
Erkan Kilimci
Feryal Köker
Furkan Baki
Gözde Hacıoğlu
Haldün Saffet İnal
Halil İbrahim Ege
İbrahim Bekci
İlhan Aygün
İsmail Ege
Kemal Akkaya
Lütfi Çetinel
Mehmet Erbey
Mehmet Salih Turhan
Mehmet Yıldırım
Muhammed Yarız
Murat Keçeci
Müjdat Ede
Mustafa Bor
Nilgül Sarıçalı
Oğuzhan Özerkaya
Onur Göğebakan
Orçun Berkay Kaya
Ömer Bedir Çetinel
Ramazan Erbey
Sabahattin Reha Şen
Salih Can Bülbül
Samet Çetinel
Selçuk Kahya
Serdar Turhan
Serhat Güven
Sezai Bekgöz
Sezer Gümüş
Şerifegül Yıldırım
Uğur Akkafa
Yunus Emre Yıldırım
Başsavcılık açıklamasında, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.