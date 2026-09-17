Sermaye piyasası paylaşımlarına soruşturma! 246 sosyal medya hesabı neden erişime kapatıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarına ilişkin sosyal medya paylaşımları hakkında başlattığı soruşturma gündeme oturdu. “246 sosyal medya hesabı neden kapatıldı?”, “Hangi paylaşımlar suçlamaya konu oldu?”, “Hesaplara erişim engelini kim verdi?” ve “Sermaye piyasası soruşturmasında son durum ne?” gibi sorular araştırılıyor. Başsavcılık, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında spekülasyon amacı taşıdığı değerlendirilen paylaşımları incelemeye aldı. Peki hesaplar neden engellendi, süreç nasıl ilerleyecek? İşte ayrıntılar.

246 SOSYAL MEDYA HESABINA NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hesap ve bağlantılarda sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma bu paylaşımların doğrudan veya dolaylı biçimde sermaye piyasalarını etkileyip etkilemediğinin araştırılmasına odaklanıyor.

SERMAYE PİYASASI SORUŞTURMASINI KİM BAŞLATTI?

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu resen başlattı. Savcılık, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından toplam 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı hakkında işlem yapıldı.

246 HESAP TAMAMEN KAPATILDI MI?

Resmi açıklamadaki hukuki işlem hesapların sahiplerinin sosyal medya üyeliklerinin tamamen silinmesi değil, hesap ve bağlantılara erişimin engellenmesi kararı. Bu ayrım önemli. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli kararı verdi ve kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı’na gönderildi.

246 HESABIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

17 Eylül akşamı itibarıyla Başsavcılığın kamuoyuna yansıyan açıklamasında erişimi engellenen 246 hesap ve bağlantının tek tek isimleri paylaşılmadı. Açıklamada hesapların hangi sosyal medya platformlarında bulunduğuna ilişkin ayrıntılı bir liste de yer almadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış hesap listelerini resmi liste olarak değerlendirmemek gerekiyor.

ERİŞİM ENGELİ KARARINI KİM VERDİ?

Başsavcılığın talebinin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişimin engellenmesine karar verdi. Karar daha sonra uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı’na gönderildi. Böylece savcılığın soruşturması devam ederken söz konusu içeriklere erişim konusunda da tedbir uygulanmaya başladı.

SORUŞTURMADA GÖZALTI KARARI VAR MI?

246 hesapla ilgili 17 Eylül’de açıklanan kararda bu hesapların sahiplerinin tamamına yönelik bir gözaltı kararı duyurulmadı. Açıklanan işlem erişimin engellenmesi ve soruşturmanın devam etmesiyle sınırlı. Bu nedenle “246 kişi gözaltına alındı” veya “246 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı” şeklindeki ifadeler mevcut resmi açıklamayla örtüşmüyor.

48 KİŞİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI NEDEN VERİLDİ?

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler kapsamında ayrı bir süreçte 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Bu kişiler hakkındaki süreç, belirli şirket hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sermaye piyasası soruşturmasıyla bağlantılı. 48 kişi hakkındaki tedbir ile 246 sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli aynı karar değil.

BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM NE?

Soruşturma, Borsa İstanbul’da sert dalgalanmaların yaşandığı bir döneme denk geldi. BIST 100 endeksi 16 Eylül’de yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puandan kapanmış ve gün içinde devre kesici çalışmıştı. 17 Eylül’de ise endeks güne düşüşle başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi. Aynı gün Finansal İstikrar Komitesi de piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.