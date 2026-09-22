''Seneye seçim yok'' Ak Partili Yavuz, tarihi açıkladı! ''Zamanında olacak''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Yavuz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Yavuz, çok önemli süreçlerden geçtiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta Birleşmiş Milletler Kurulu toplantısında. Bütün Türkiye, hatta bütün dünya neredeyse liderimizin vereceği mesajları bekliyor. Bir yandan 'Terörsüz Türkiye' sürecini işletmeye çalışıyoruz. Başka türden işleri peş peşe yapıyoruz ve bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, onun liderliğinde gerçekten Türkiye'de 'yapılamaz' denilenleri yaparak, 'olmaz' denilenleri gerçekleştirerek, prangaları kırarak, zincirleri paramparça ederek yol almaya devam ediyoruz."

"SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?"

Kendisine en çok "Seçim ne zaman olacak?" diye sorulduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu anda partimizin aldığı bir karar yok. Çünkü seçime çok daha fazla zaman var. 'Şimdi iş zamanı' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız herkes bir yandan çalışmaya devam ediyor. 2028'e kadar bu böyle devam edecek.

Seçimler zamanında olacak ama diyeceksiniz ki 'Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ne olacak?' Biliyorsunuz, seçimlerin şu an hiç kimse, hiçbir karar almasa zaten tarihi belli, 2028 Mayıs.

Hiç kimsenin, ne YSK'nin ne Meclisin ne başkasının bir karar alması gerekmiyor."

"BAŞKALARININ DEDİĞİ GİBİ SENEYE SEÇİM YOK"

Yavuz, seçimleri o tarihten önceki bir tarihe almanın 3 yolunun olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir, Anayasayı değiştirirsiniz, bu mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenileme kararı alabilir. TBMM seçim yenileme kararı alabilir. Biz istiyoruz ki, milletvekillerimiz de burada, TBMM 2028 yılı içinde ama yani esas tarihten 1-2 hafta öncesine denk gelecek şekilde seçim yenileme kararı alsın ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider, başımızda Cumhurbaşkanı olarak var olsun diye istiyoruz. Bu da böyle olacak diye çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve inanıyoruz.