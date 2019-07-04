Selahattin Demirtaş mağdurmuş!

Önceki gün HDP İstanbul İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na bir gazeteci, "Hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek ister misiniz?" diye sordu.



İmamoğlu'nun verdiği cevabı aynen aktarıyorum:



"Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için elbette çok değerli. Zira bu soru bize çokça soruldu. "Demirtaş tutuklu" denildi. Tamam tutuklu ama niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu göstermek istiyorum."



Evet, böyle dedi...



Hatırlarsanız seçim öncesi benzer bir soru daha sorulmuş ve Ekrem İmamoğlu o yayın sırasında da aynı cevabı vermişti.



"Selahattin Demirtaş şu anda sadece tutuklu. Suçlu mu? Yargılaması devam ediyor daha. Bakın yargılaması devam ediyor. Hüküm giymemiş birine suçlu muamelesi yapamazsınız" demişti.



Soruyu soran gazeteciler dersine iyi çalışmayınca, neyin ne olduğunu doğru dürüst bilmeyince ve sadece soru sormuş olmak için soru sorunca meydan haliyle Ekrem İmamoğlu'na kalıyor.



O da istediği gibi cirit atıyor tabi...



"Yahu adamcağız hüküm giymemiş bir tutuklu ve hukuk açısından mağdur edilen biri. Ben de gidip niye tutuklu olduğunu sormak istiyorum" diyor.



Eğer sadece bu soruyu sormak için gidecekse, hiç zahmet etmesine gerek yok bence. Ben Selahattin Demirtaş'ın neden hapiste yattığını hemen şuradan söyleyeyim.



HDP'liler arasında hakkında en fazla dosya bulunan Selahattin Demirtaş, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından yargılanıyor.



Ama suçlamalar bununla sınırlı değil.



Ekrem İmamoğlu'nu tatmin eder mi bilmiyorum ama Demirtaş'ın dosyasında bulunan diğer suçlamalar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak. Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak. Terör örgütü PKK propagandası yapmak."



Daha var, bitmedi!



"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. PKK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek. Suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, suç işlemeye azmettirme, devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs."



Anlaşılan o ki Ekrem İmamoğlu bu suçlamalardan haberdar değil ya da bu suçlamaların bir hükmü olmadığına inanıyor.



"Kardeşim, herkes her şeyle suçlanabilir. Bana hüküm giydiği, mahkum olduğu bir suç gösterin" diyor.



O zaman gösterelim.



Selahattin Demirtaş, 07 Eylül 2018 tarihinde, Türk yargısı tarafından 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı!



Karara yapılan itirazları görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasını 2018 yılının Aralık ayının 2’sinde onadı.



Yeterli mi Sayın Ekrem İmamoğlu...



Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı onlarca suçun ilkinden ceza aldığını, yani "Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak" suçundan hüküm giydiğini artık biliyorsunuz.



Hadi düne kadar bilmiyordunuz ama şimdi biliyorsunuz. Buna rağmen terör örgütü propagandası yapan birini ayağına giderek ziyaret edecek misiniz.



Kaldı ki...



Henüz dosyaları karara bağlanmamış olsa da bu kişinin televizyonlar aracılığıyla yaptığı açıklamalar yüzünden yargılandığı da biliniyor.



Bilmiyorsanız hatırlatayım.



Bu kişi, "Mehmetçikle girdiği çatışmada ölen PKK'lıların cenazesine katılmayan HDP'li milletvekilleri hakkında soruşturma açarım" demiş biridir. Bu kişi, "Biz daha APO'nun heykelini dikeceğiz, heykelini" diye meydanlarda bağırdı.



Bu kişi, Hüseyin Aygün isimli CHP'li milletvekilinin kaçırılması sırasında, "Şemdinli'de sınır ötesi operasyon hazırlığı içerisinde olan Türk Ordusu'na karşı PKK sınır ötesi operasyon yapmıştır" açıklaması yaptı.



Bu kişi, 6-8 Ekim olaylarında başrol oynadı. HDP adına twitter hesabından yapılan açıklamada insanlara ülkenin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini işgal etmeleri çağrısında bulundu.



Bu kişi Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesinde başrol oynadı.



Bu kişi, "YPG Fırat'ın Doğu'suna geçecek ve siz Türkler de mal mal bakacaksınız" diyerek terörü ve teröristleri övdü.



Şunu hatırlatayım.



Yaptığınız açıklamalarla bu ülkenin kanun ve nizamına açıkça muhalefet ediyorsunuz. Suçu ve suçluyu övmek kanunlara göre suçtur. Siz bu suçu gözümüzün içine baka baka işliyorsunuz. Şu yaptığınızı başka bir ülkede yapsanız, kolunuzdan tuttukları gibi sizi o suçlunun kodes arkadaşı yaparlar.



Ama burası Türkiye!..



Size dokunulmayacağını bildiğiniz için, Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste içiniz sızlamadan "Mağdur" diyebiliyorsunuz.



Özetle...



"Demirtaş'ın aldığı bir ceza yok. Ceza almamış birini suçlu gibi gösteremezsiniz" diyordunuz. Ben, bu kişinin işlediği suçu ve aldığı cezayı önünüze koyarak üstüme düşen görevi yerine getirdim.



Buna rağmen bu kişiyi övmeye devam edecekseniz ve hele hele ziyaretine gidecekseniz...



Şuradan ilan ediyorum.



Bu övgüye devam ettiğiniz ve Demirtaş'ı ziyaret ettiğiniz andan itibaren sizin için "Terörist sevici" derim, bilesiniz!