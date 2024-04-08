Seçmen tamam da size ne oluyor?

31 Mart seçimlerinin kazananı da kaybedeni de sonuçlara sevinemedi. Şaşkınlığın hâkim olduğu bir seçimi geride bıraktık.

Bakıldığında Ekrem İmamoğlu bir önceki seçinde aldığının 276 bin oy daha azını aldı. Mansur Yavaş’ta oylarını 300 bin oy yükseltti.

AK Parti oylarında büyük düşüş yaşandı. Millet Erdoğan’ı ayrı tuttu fakat AK Partiyi cezalandırdı. CHP’ne kredi açtı. Bu ülkenin vatandaşı tercih hakkını kullandı.

Peki vatan haini Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin,

Bölücü terör örgütü PKK’nın destekçilerinin,

7 Ekim’den bu yana Gazze’de soykırıma girişen İsrail’in seçim sonuçlarına sevinmesi şaşırtıcı değil?

Gazze’de soykırım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın 31 Mart seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı tebrik mesajı önem arz ediyor. Bir o kadarda derin anlamlar taşıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını kutlayan tek dışişleri bakanı olması ve İbranice ve Türkçe olarak attığı X sosyal medya mesajı kutlamadan çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıfta bulunan bir mesaj.

“Türkiye’de yerel seçimler Erdoğan’ın adayları için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’a tebrikler. Bu Erdoğan’a açık bir mesaj; İsrail’e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzeme bulması gerekir.”

Bu bir yerel seçim. Ülkede bir hükümet değişikliği söz konusu değil. İsrail’in bakanı kutlama mesajını neden yayınladı?

Çünkü pek çok batı medyası, bunun Türkiye’de yerel yönetim seçimi değil Türkiye’de iktidarı değiştirecek bir siyasi rüzgâra dönüşmesini istiyorlar.

“Bay Bay Erdoğan, AK Parti. Türkiye laiklik ve özgürlüğü istiyor” diye başlıklar atmaktan geri durmuyor.

Seçmenin AK Parti ve iktidara tepkisi anlaşılabilir. Ekonomideki pahalılık, alım gücündeki düşüş, gıdaya ulaşamama hali, emeklilere verilen maaşla asgari düzeyde dahi yaşanma ihtimalinin olmaması gibi pek çok ekonomik ve sosyolojik nedenler sayılabilir.

FETÖ’cüler bu seçimde aktif rol aldılar. Tarikatlar içinde gizlenip kumanda ettiler. İsmail Ağa, Menzil, Süleymancılar içinde sistemin kumanda masasındalar. FETÖ’cülerin AK Parti’ye verdikleri en büyük zarar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletle olan bağını kestiler. Erdoğan doğup büyüdüğü semti de yaşadığı semti de kaybetti. “Öl de ölelim” sloganı boşa düştü.

Seçimde bir kısım AK Partili sandığa gidip başka partilere oy vermeyi kendine yediremediğinden sandığa gitmedi. Onlar sandığa gitmezken,

FETÖ’cü seçmenler sandığa gidip bilinçli ve planlı şekilde aldıkları talimatla CHP’ne oy verdiler.

Bunu FETÖ’nün yeniden dirilişi olarak okumak yanlış olmaz.

FETÖ’cüler, İsrail ve Erdoğan düşmanları boşuna sevinmeyin tam da bitti dediğiniz yerden yeniden başlar hayat belki de yükseliş.