Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu hazırlığı! O tarihlerde düzenlenecek...

Neolitik döneme ait önemli ipuçları veren Göbeklitepe ve Karahantepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa, binlerce yıllık kültürel mirasını festival kapsamında Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle aynı çatı altında sergileyecek.

Bilim ve teknolojiyi merkeze alan yarışmaların gerçekleştirileceği TEKNOFEST Güneydoğu'da, hava gösterileri ve çeşitli atölyeler de ziyaretçilere açık olacak.

Festival, gençlerin yeni teknolojilerle tanışmasına ve bilimsel alanlara yönelik ilgilerinin gelişmesine zemin hazırlayacak.

- "1 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AA muhabirine, TEKNOFEST Güneydoğu'nun kentte bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı organizasyon olacağını söyledi.

Organizasyona ev sahipliği yapacak GAP Havalimanı'nda festival hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Gülpınar, etkinliğin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için kentteki tüm kurumların yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Gülpınar, festival alanında en önemli ihtiyaçlardan birinin su ve atık su altyapısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"ŞUSKİ (Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekiplerinin özverili ve gayretli çalışmalarıyla 7,5 kilometre öteden su taşınarak tesisatlar kuruldu. Günde 350 bin kişinin çok rahat bir şekilde ihtiyacını giderebileceği bir sistem kurdular. Tabii muazzam bir organizasyon çünkü 1 milyondan daha fazla bir ziyaretçi bekliyoruz. Urfa'da bugüne kadar yapılmış en kapsamlı organizasyon olacak. Bunun da gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, T3 Vakfına, Sayın Selçuk Bayraktar Bey'e özellikle teşekkür ediyorum, böyle bir organizasyonun Şanlıurfa'da yapılmasını sağladıkları için, bu fırsatı bizlere verdikleri için. Tabii biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme gayretindeyiz. Sonuçta burada herkes kazanacak ama özellikle Şanlıurfamız kazanacak. Şu anda otellerde, bütün konaklama tesislerinde, bir tane dahi boş yer yok. 5 gün boyunca, 1 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz."

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin festival alanında yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Gülpınar, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalar kapsamında 136 bin metrekarelik alanda asfalt serimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Gülpınar, belediye ekiplerinin VIP odalarının yenilenmesi, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirdiğini dile getirerek, tüm ekiplerin organizasyon için yoğun emek verdiğini ifade etti.

Mehmet Kasım Gülpınar, organizasyonun yapılacağı GAP Havalimanı'na Milli Eğitim Bakanlığının kendi araçlarıyla, T3 Vakfının da kendi imkanlarıyla taşıma yapacağını, Büyükşehir Belediyesinin araçlarının da özellikle öğrencilerin ve vatandaşların festival alanına ulaştırılmasında kullanılacağını belirtti.

- Sokak konserleri planlanıyor

TEKNOFEST için kente gelecek ziyaretçilerin Şanlıurfa'nın gastronomi kültürünü de deneyimleyeceğini belirten Gülpınar, kentteki belediye tesislerinin ve restoranların ziyaretçilere hizmet vereceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın müzik kültürünün de etkinliklerle tanıtılacağını ifade eden Gülpınar, TEKNOFEST'in hemen ardından kentin "UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı"na ev sahipliği yapacağını anımsattı.

Gülpınar, kente gelen ziyaretçiler için çeşitli etkinlikler planladıklarını belirterek, Divan Yolu ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki sokak ve caddelerde sokak müzisyenleri ile yerel sanatçıların konserler vereceğini söyledi.

T3 Vakfı tarafından da iki gün boyunca konserler düzenleneceğini dile getiren Gülpınar, aralarında ünlü sanatçıların da yer alacağı etkinliklerin özellikle gençlerin ilgisini çekeceğini ifade etti.

Gülpınar, herkesi TEKNOFEST Güneydoğu'ya davet etti.