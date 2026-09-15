Samsunspor'dan 35 bin öğrenciye eğitim desteği

Kulübün başkan vekili Veysel Bilen ve futbolcular Antoine Sekongo, Samed Onur, Haluk Mustafa Tan ve Enes Albak, bu kapsamda İstiklal İlkokulu'ndaki dağıtım törenine katıldı.

Minik çocuklarla tek tek ilgilenen futbolcular, daha sonra öğrencilere defter dağıttı.

Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları projeyi bu yıl da devam ettirdiklerini söyledi.

"Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" sloganıyla okula başlayan minik öğrencilere boyama kitabı, ilkokul öğrencilerine de 1. sınıftan başlayarak defter dağıttıklarını anlatan Bilen, "Asıl amacımız yeni nesil Samsunspor gençliğini, Samsunspor taraftarlığını ve aidiyet duygusunu geliştirmek. İlkokul çağından başlayarak attığımız bu tohumların meyvelerini yıllar sonra alacağımıza inanıyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım ile Zeycan Yıldırım'a da projeye verdikleri önemden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.