Samsun'da korkunç ölüm! Milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun’un İlkadım ilçesinde inşaat halindeki binanın 11. katında fotoğraf çekindiği sırada aşağı düşen 16 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu, hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi 306. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Çizmecioğlu inşaat halindeki bir binanın 11. katına çıktı. Çizmecioğlu, burada fotoğraf çekindiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çizmecioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çizmecioğlu’nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Öte yandan Yusuf Çizmecioğlu’nun atıcılık branşında Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu olduğu öğrenildi.