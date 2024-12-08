Şam düşmüş.

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’a emanet yaşayıp gidiyoruz.

Nüfus artış oranımız yavaşlıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasında girmiş.

Hiç beğenmediğimiz ecnebiler bile bizden daha hızlı çoğalıyor.

Ben de diyorum millet neden mutsuz.

Herkes bir gergin.

Neyse bu bahse döneceğim.

Bizim velet tutturdu güreşelim diye. “Olur” dedik. Güreşi kazandık ama dört yaşındaki bebenin kolunu çıkardık.

“Çıt” diye ses geldi.

-Lan aman Allah aşkına iyi misin, diye ayaklandık ama bebe kolunu ne kaldırabiliyor ne indirebiliyor.

Basıyor yaygarayı

-Baba yaptı baba yaptı.

Oğlanın kolu çıktı ona mı yanayım. Hanımdan yiyeceğim dayağa mı yanayım. Elim ayağım boşaldı.

Ankara’ya yeni taşınmışız. Yol bilmeyiz iz bilmeyiz. Birkaç dostu aradık. İnternetten en yakın hastaneyi bul en acele oraya yetiş dediler.

Bağıra çağıra indik aşağıya.

Bir taraftan kolu çıkmış adamın yaygarası diğer taraftan hanımdan gelen kızma sesleri.

“Anahtar hangi cepteydi, arabanın kapısı neredeydi!” derken yoldan geçen temiz yüzlü genç bir çocuk “Ağabey yardım lazım mı?” dedi.

-Yardım lazım olmasına lazım da sen nasıl yardım edeceksin ey mübarek.

“Hemen şurada iki sokak ileride çıkıkçı Haşim Efendi var, oraya gidelim.” teklifinde bulundu. O panik anında bana evlenme teklifi etse bile kabul ederdim, diye düşünüyorum.

-Gidelim, dedim.

Müşkülat yok …

Çıkıkçı Haşim Türkçe bilmiyor.

Gecekondu evin içinde Koreli bir kadın, çekik gözlü dört yaşında yaygaracı bir bebe, Arapça bilmeyen Türk, Türkçe bilmeyen bir Arap ve bize yardım eden Suriyeli Türkmen genç doluştuk. Evde dört yaşlarında altı tane daha kızlı oğlanlı çocuk oradan oraya koşuyor.

Çıkıkçı Haşim çocukları eliyle süpürdü.

Bildiğiniz süpürüp bir köşeye topladı.

Getirin bakalım hastayı dendi, o sırada ben de evi kolaçan ediyor, kendi kendime “Nereye düştük biz böyle.” diyorum.

Ben oraya buraya aval aval bakarken Çıkıkçı Haşim “Müşkülat yok!” dedi geçti oturdu köşesine. Sonradan bana anlatılana göre bizim çıkıkçı çocukla tanışmak için tokalaşırken el çabukluğu ile çıkığı yerine oturtmuş.

Oğlum kaldır bakalım kolunu, indir, şöyle yap…

Bizim velet kendine söylenen her hareketi rahatlıkla yaptığı gibi diğer bebelerle kaynaşıp oradan oraya koşmaya başlamaz mı?

“Allah’a şükür.” dedik.

Müşkülat yok Haşim’le vedalaştık.

Türkmen çocuğu gitmekte olduğu düğüne bıraktık, döndük geldik eve.

Bu iş nasıl biter?

Son gelen haberler Esad’ın memleketini terk ettiği yönünde.

Şam düşmüş.

Bizim mahallede yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri yapıp slogan attılar oradan biliyorum.

İhtimal bir kısmı şimdiden gitmek için hazırlık yapıyordur.

Gurbette yaşamak zor iştir. 18 yıl yaşadım oradan bilirim.

Bizim memlekette doğanları bilemem ama diğerlerini bağlasan durmazlar.

Son Söz: "Toplum bozulduğu zaman sünnete sarılan kimse, elinde ateş tutan insan gibidir." (Müsned, 2/39, 55)