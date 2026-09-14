Rusya: Ukrayna bizim baskılarımıza dayanamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın askeri baskısına dayanabileceği yönündeki düşüncenin "büyük bir yanılgı" olduğunu söyledi. Peskov, Rus güçlerinin cephede belirlenen hedeflere doğru ilerlemeye devam ettiğini savundu.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Rusya'nın askeri baskısına direnebileceği inancının hatalı olduğunu belirten Peskov, cephe hattındaki gelişmelerin Rus ordusunun hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

Cephedeki dinamiklerin Rusya'nın ilerleyişini kanıtladığını savunan Peskov, "Sahadaki durum tüm profesyoneller için çok net; Rus kuvvetleri belirlenen hedeflere ulaşma yolunda ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN ÇAĞRISINI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

Peskov, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yaptığı saldırıları durdurma çağrısını da değerlendirdi.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların durdurulması yönündeki tüm çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Peskov, Putin'in Çin ve Hindistan liderlerinin barış sürecine katkı sağlama niyetlerini de olumlu bulduğunu ifade etti. Peskov, "Kiev'i daha esnek davranmaya ve çatışmayı sonlandırmaya teşvik etmek adına her ülke kendi nüfuzunu kullanabilir." dedi.

"KÜRESEL PETROL PİYASASINDAKİ BOZULMA ENDİŞE VERİCİ"

Rusya'nın petrol ürünleri ihracatına getirdiği kısıtlamaların iç piyasayı doyurma amacı taşıdığını belirten Peskov, söz konusu hedefe ulaşılana kadar yasağın devam edeceğini söyledi.

Peskov, Rus ürünlerinin piyasadan çekilmesi ve Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle dünya enerji piyasalarının hızla kötüleştiğini savundu. "Küresel piyasalardaki bu bozulma dünya ekonomileri açısından haklı bir endişe kaynağı." diyen Peskov, enerji piyasalarındaki gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkisine dikkati çekti.