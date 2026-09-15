Rönesans Eğitim Vakfının yeni dönem burs başvuruları erişime açıldı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 15 Ekim'e kadar vakfın çevrim içi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Burs programı kapsamında destek almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine, ekim ve haziran aylarını kapsayan 9 ay boyunca burs ödemesi yapılacak.

Bilginin üstünlüğüne inancıyla çalışmalarını sürdüren REV, eğitimin farklı kademelerindeki çocukların ve gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerini destekleyen projeler hayata geçiriyor. Eğitimde fırsat eşitsizliklerinin azaltılmasına odaklanan vakıf, burs ve eğitim programlarıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir geleceğe katkı sunmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar 15 bin öğrenciye burs sağlayan ve bursiyerlerinin yüzde 50'sini kız öğrencilerin oluşturduğu REV Burs Programı, maddi desteğin yanı sıra tasarlanan çevrim içi eğitim platformu ve gönüllülük çalışmalarıyla gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek çok yönlü fırsatlar sunuyor.

Her yıl programa katılan yüzlerce genç, kişisel gelişimleri için farklı alanlarda çevrim içi eğitimler alırken, yaptıkları gönüllülük çalışmalarıyla içinde yaşadıkları topluma sosyal fayda sağlıyor. Program, farklılıkları gözeten kapsayıcı yaklaşımıyla gençlerin kendilerini geliştirmesine ve geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Öğrenciler, başvuru koşulları ve sürece ilişkin bilgilere "basvuru.revakademi.org" adresinden ulaşarak başvurularını çevrim içi tamamlayabilecek.