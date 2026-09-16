Real Madrid Elche maçında 5 gol vardı Arda Güler maçın oyuncusu seçildi

Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta, öne geçen Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

OYUNDAN ALINDI 2-2 OLDU

Arda'nın 68. dakikada oyundan alınmasından sonra Madrid kalesine yüklenen Elche, aradığı golleri bulmakta gecikmedi.

Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı.

Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, ikinci sırada yer alıyor. Ligde 4. mağlubiyetini yaşayan Elche ise son sırada bulunuyor.