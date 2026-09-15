Rasim Ozan Kütahyalı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

Rasim Ozan Kütahyalı, "Kaşif Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi" soruşturması bağlamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı şu şekilde:

Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım.