Polisler için uygun taksitli konut projesi başlatıldı

İçişleri Bakanı Çiftçi NSosyal hesabından "Fedakar polislerimizin sıcak bir yuvası olsun!" başlığıyla yaptığı paylaşımda polisler için başlattıkları konut projesinin müjdesini verdi.

Bakan Çiftçi, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca çalışan polisler için POLSAN iş birliğiyle yeni bir konut projesi başlattıklarını belirterek, "Proje kapsamında POLSAN, arsaları satın alıp konutları maliyetine inşa edecek ve evi olmayan emniyet mensuplarımıza uzun vadeli, uygun taksitlerle sunacak. Kahraman polislerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planlıyoruz"

Çiftçi, paylaşımında yer verdiği videoda projenin detaylarını paylaştı.

Göreve geldiğinde bir taahhütte bulunduğunu anımsatan Bakan Çiftçi, "10 yaşından büyük araçlarımızın sayısı oldukça fazlaydı. Araç filosu oldukça yenilendi. Bu sene araç alımının bir miktar sınırlanmasını veya durdurulmasını, onun yerine polisimize lojman alınması gerektiğini söylemiştim." dedi.

Bakan Çiftçi, İstanbul'da lojman alımını başlattıklarını ve geçtiğimiz günlerde bir alım gerçekleştirdiklerini aktardı. İstanbul'da şu anda polislere verilebilecek 3 bin 350 adet lojmanın bulunduğunu kaydeden Çiftçi, "Lojmanlardan faydalanan polis sayımız yüzde 3, oldukça düşük bir rakam. Kısa süre içerisinde lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Kira öder gibi konut sahibi olabilecekler"

Bakan Çiftçi ayrıca POLSAN'ın, Ankara'da TOKİ'den 86 dönümlük arazi satın aldığını ve ocak ayı içerisinde temelini atarak 2 bin konut yapacaklarını aktardı. Polislerin uzun vadeli olarak kira öder gibi konut sahibi olabileceklerini belirten Bakan Çiftçi, diğer illerde de büyükşehirlerde de böyle bir uygulamanın yapılacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Çiftçi projeye başvuru şartlarına ilişkin, evi olmayan, eşi çalışmayan ve çocuğu olan polisler arasından, daha fazla konuta ihtiyacı olan kişiler arasından bir belirleme yapılacağı açıklamasını yaptı.