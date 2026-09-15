Piyasaların gözü ABD’ye çevrildi! Yarın FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), küresel ekonominin ve finans piyasalarının kaderini belirleyecek olan Eylül 2026 faiz kararını açıklamak üzere toplanıyor. İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından alınacak karar, döviz kurlarından altın fiyatlarına, kripto varlıklardan küresel borsalara kadar tüm enstrümanlarda sert hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor. Kararın ardından FED Başkanı'nın yapacağı sözel yönlendirmeler ve faiz patikasına dair mesajlar da mercek altına alındı. Peki, yarın FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 FED faiz beklentisi yüzde kaç seviyesinde? İşte kritik faiz kararına dair tüm ayrıntılar…

YARIN FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED Eylül 2026 faiz kararı, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü (yarın) Türkiye saati ile 21.00’de kamuoyuna duyurulacak. Kararın ardından saat 21.30’da FED Başkanı basın toplantısı düzenleyerek kararın gerekçelerini ve önümüzdeki döneme ilişkin para politikası sinyallerini paylaşacak.

EYLÜL 2026 FED FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Piyasa aktörlerinin ve analistlerin Eylül 2026 FOMC toplantısına ilişkin beklentileri şu şekildedir: