Pfizer Türkiye Ruhsatlandırma Direktörü Elif Turan Usanmaz oldu

İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Elif Turan Usanmaz, yüksek lisansını Acıbadem Üniversitesi'nde İlaç Yönetimi alanında tamamladı.

İlaç sektöründe ve ruhsatlandırma alanında 23 yılı aşkın deneyime sahip olan Usanmaz, kariyeri boyunca farklı ilaç firmalarında yerel ve bölgesel düzeyde ruhsatlandırma fonksiyonlarını yönetti. Türkiye, Almanya ve Avrupa pazarlarında kritik görevler üstlenerek ruhsatlandırma, çevik çalışma ve kurum odaklı liderlik alanlarında güçlü bir deneyim ve yetkinlik kazandı.



Elif Turan Usanmaz, yeni görevinde Pfizer Türkiye'nin ruhsatlandırma süreçlerine liderlik ederken, Liderlik Ekibi bünyesinde şirketin stratejik hedeflerine katkı sunacak.