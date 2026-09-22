Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? 2026 pastırma yazı kaç gün sürecek?

Vatandaşlar "Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?", "Pastırma yazı nedir?", "Sonbaharda hava yeniden ısınacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Sonbahar aylarında sıcaklıkların kısa süreli olarak artmasıyla ortaya çıkan pastırma sıcakları, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da merak ediliyor.

Meteorolojik bir olay olarak belirli kesin bir tarihi bulunmayan pastırma sıcakları, genellikle ekim sonu ile kasım ayının ilk yarısı arasında görülebiliyor. Ancak başlangıç ve bitiş tarihleri hava koşullarına göre yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK?

2026 yılında pastırma sıcaklarının kesin başlangıç tarihi henüz belli değil. Genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ortalarına kadar olan dönemde görülen bu sıcak hava dalgasının, güncel hava tahminleriyle daha net belirlenmesi bekleniyor.

Pastırma sıcaklarının etkili olduğu dönemde gündüz saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir ve güneşli hava görülebilir.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları veya pastırma yazı, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde yaşanan kısa süreli ılık ve güneşli hava dönemine verilen isimdir.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yükselirken, gece ve sabah saatlerinde serin hava etkisini sürdürebilir. Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı belirgin şekilde hissedilebilir.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcaklarının süresi her yıl aynı olmaz. Atmosfer koşullarına bağlı olarak birkaç gün sürebildiği gibi daha uzun süre etkili olduğu dönemler de olabilir.

Uzmanlar, bu dönemin sabit bir takvim olayı olmadığını ve hava sistemlerinin hareketine göre değişiklik gösterebileceğini belirtiyor.

PASTIRMA SICAKLARI NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?

Pastırma sıcakları isminin, geçmişte pastırma yapımı ve kurutma dönemiyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Sonbaharda gündüzlerin ılık, gecelerin ise serin olduğu bu hava koşullarının pastırma hazırlamak için uygun görülmesi nedeniyle bu isim kullanılmaya başlandı.

PASTIRMA SICAKLARINDA HAVA NASIL OLUR?

Pastırma sıcakları döneminde genellikle açık, sakin ve güneşli hava koşulları görülür. Gündüz sıcaklıkları yükselse de akşam ve gece saatlerinde serinlik devam eder.

Bu nedenle vatandaşların gün içindeki sıcaklık farkına karşı dikkatli olması ve hava durumunu takip etmesi öneriliyor.

SONBAHARDA HAVA YENİDEN ISINACAK MI?

Sonbahar döneminde zaman zaman kısa süreli sıcak hava artışları yaşanabiliyor. Ancak pastırma sıcakları, kış mevsiminin başlamayacağı anlamına gelmiyor. Bu dönemin ardından yeniden serin ve yağışlı hava koşulları etkili olabilir.