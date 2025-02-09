Özgür Olmak İçin Gereken Şey Özgür Kalmak İçin Gerekenden Farklıdır

Tüm milletler hiç kuşkusuz özgür olmak için bugün kendi vatanım dedikleri toprakları atalarının kanı, emekleri, göz yaşları, merhamet ve vicdanları sayesinde kazanmışlardır. Ciddi bir mücadele büyük bir özveri ile. Özgür olmak için ne gerekiyorsa kendi canları pahasına hiç kuşkusuz yapmayı kendilerine adeta görev edinmişlerdir. Yaşadıklarını kendi torunları da yaşamasın, torunları bu sayede özgür olma mücadelesi vermek zorunda kalmasınlar diye. Ancak nasıl ki özgür olmak için bir mücadele gerekirse, özgür kalmak için de her zaman bir mücadele gerekebilir. Özellikle sınırlarımızı, bizleri, komşularımızı tehdit eden bir güç söz konusu ise. Bugün Ukrayna’yı, Doğu Türkistan’ı, Filistin’i özgürlüğünden edenler olduğu gibi biz bir şey yapmadığımız taktirde yarın namlunun ucunda biz varız demektir. Bugün zulmü uygulayanlar kendilerini güçlü addedip karşı tarafı değersizleştiriyorsa onlardan kurtulmanın bir yolu sözde “köle” edenin küçümsenmesi, değersizleştirilmesi ve değersiz olduğunun gösterilmesidir. Elbette ki bu da büyük bir mücadele gerektirir lakin bu özgür olmak için verilen mücadelelerin yanında hiç bir şeydir. Yeniden özgürlük mücadelesi vermek istemeyenlerin bugün Özgür kalmak için mücadele edenlere destek olması gerekir. Unutmamak gerekir İsrail’in yaptıkları sadece Filistin’de, Lübnan’da Orta Doğu’da insaları katletmek, çocuk öldürmek değildir. Dünyadaki her halkın içindeki çocuğu, vicdanının içindeki insanı öldürmektir. Bu sadece Filistin’e yapılmış bir saldırı değil tüm dünya ülkelerinin değerlerine yapılmış olan bir saldırı niteliğindedir.