Yaz Tatili İçin Velilere Öneriler

Bir etkinlik yahut program belirlerken öncelikli olarak yaş dönemlerine uygunluk ön plana çıkmaktadır. Farklı yaş grupları için farklı düzenlemeler yapmak verimliliği arttırır.

Okul öncesi dönem için kazanımların devam ediyor olması, aynı düzeni sağlayabiliyor olmak önemlidir. Akran ilişkileri, bilişsel-psikojik ve sosyal gelişimleri için yaz okulu gibi uygulamalar değerlendirilebilir. 0-6yaş grubu çocukların ebeveynlerinden uzun süre ayrı kalmaları uzmanlar tarafından önerilmez ancak bu yaş grubu çocuklara sahip çalışan ebeveynler için kendi çalıştıkları iş yerlerine yakın bir yaz okulu düşünülebilir. Ebeveynlerin eşliği çocukların yalnız olmadıklarını bilme, güvende hissedebilme ve sağlıklı bir bağlanma ilişkisi geliştirebilmeleri adına önemlidir.

İmkanlar dahilinde anneanne-babaanne ve dedenin bakım verdiği çocuklar için ise çocukların yaş gruplarına uygun olacak şekilde ev içi etkinliklerin varlığı kıymetlidir. Kendi yaş gruplarıyla sosyalleşebilmeleri, dış dünya ile daha sağlam ilişki kurabilmeleri adına akranlarıyla dışarıda buluşmalar düzenlenebilir.

Bununa beraber 9 yaş ve sonrası için yaz kampları düşünülebilir. Ön ergenlik döneminde olan çocukların, sosyal medyadan biraz daha uzaklaştığı, kendi akranlarıyla bir arada bulunarak sosyalleştiği ve fiziksel hareketin daha ağırlıkta olduğu bir ortam içerisinde bulunulması önemlidir.

Çocukların okul döneminde olduğu gibi belirli bir düzen, belirli bir program içerisinde olması önemlidir. Bu düzeni korumak aynı zamanda okula dönüş ve adaptasyon sürecini de kolaylaştıracaktır.

Bu düzenlemeleri yaparken kendi beklentilerimizden ziyade çocukların istek ve beklentilerini öncelemek, sunulan seçenekler arasından birlikte karar vermek önemlidir. Kendisi ile ilgili karar alınırken çocuğun da karar sürecinde aktif rol oynaması kendine yönelik saygısı ve özgüven gelişimini de destekleyen unsurlar arasındadır.

Bu süre zarfı içerisinde düzenin bozulması, gece ile gündüz saatlerinin birbirine karışması, evde tek başına izole bir döngü içerisinde olması ve sosyal medya kullanımındaki artış çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Tabi ki okul döneminde olduğu gibi çocukları sıkı bir disipline tabi tutmamak, çok fazla yönlendirmemekle birlikte belirli kuralların ve sınırların olduğunu aktarmak önemlidir.

Çocukların okul dönemlerinde yapmak istedikleri ancak okul saatleri, çalışma disiplinleri sebebiyle yapmaya fırsat bulamadıkları etkinlikler için yaz dönemi güzel bir fırsat olabilir. Çocukları akranları ile bir arada olabilecekleri kendi ilgi, sevgi ve becerilerine göre sanat, spor, müzik, bilim kurslarına yönlendirmek yaz tatilini hem verimli hem eğlenceli şekilde geçirmelerine olanak sağlayacağı gibi okul dönemine adaptasyon sürecini de kolaylaştıracaktır.