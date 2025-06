Toplumun Hançeri: Kadını Neşterlemek

Günümüzde kadın, erkek, çocuk, hayvan ve bitki ayırt etmeksizin tüm canlıların olması gereken bir formu davranması gereken bir hareketi olması söylenir. Kadınlar için biçlen rollerin dışında bir de “kadın gibi kadın" olma kisvesi altında belirli bir görünüme sahip olması dayatılır. Sadece bununla da sınırlı kalmaz aynı şey erkekler, çocuklar hatta öyle ki son yıllarda hayvanlar ve hatta bitkiler için de geçerlidir.Hayvanlar laboratuvarlarda evde yaşayabilir formda üretilir, sokakta yaşamasına türlü sebeplerle izin verilmez. Bitkiler, ağaçlar estetik kaygılara uygun şekilde budanır yahut sözde "yaşam alanı” açmak için toptan kesilir.



Hemen hemen her şeyin olması gereken bir formu vardır. Bu durum zaman zaman sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik özelliklerimizle çakışır. Ne giyeceğimize nasıl davranacağımıza bir diğeri karar verir bu durum 19.yy’lardan günümüze uzanan bir tablodur. 19.yy kadınları çok bilgili, kültürlü ve verimli olmalarına rağmen sosyal hayata katılmaz. Bu sebeple son derece tatminsiz ve doyumsuz bir hayat sürerler. Martin Charcot beğenmeyip burun kıvırdığımız histerinin ortaya çıkmasına bağlı nedenlerden biri olarak bu durumu öne sürer. Marie Curie farklı bilim dallarında iki tane Nobel sahibi bir bilim insanıdır. Ancak o dönemlerde Nobeli İsveç Kraliyet Ailesi dağıtır. Kadınlara o zamanlar Nobel verilmediğinden çalışmalarını beraber yürüttüğü eşi Nobelin sahibi olur. Hatta öyle ki ikinci Nobel ödülünü almaya gelmemesi söylenir. Bu toplumsal bir olay olmakla birlikte kadının toplumdaki yerini de gözler önüne seren son derece acılı bir tablodur.



19.yy Osmanlısında ise devlet politikası gereği hariciyeci erkekler, devlet erkanı olan beylere uygun, dil bilen kadınların yetiştirilmesi için Galatasaray Lisesi proje okulu olarak faaliyettedir. Sadece erkeğine uyumlu, makul eşler yetiştirilir. Buna daha sonrasında İstanbul Erkek Lisesi eklenmiştir. Ancak kadınlar tüm bilgi birikim, görgü ve eğitimlerine rağmen bunu işlevsel bir eyleme dönüştüremez. Feminizm 19.yy’da kadınlara adaletsiz davranıldığına dair inancın artmasıyla organize bir hareket haline gelmiştir. Asıl amaç kadınların daha faal olmaları, hak ettikleri saygıyı görmeleri ve çalışma hayatında eşit fırsatlarla yer alabilmeleridir. Lakin günümüz üçüncü kuşak feminizmi pozitif ayrımcılığın ön planda olduğu ve hatta erkeğe kafa tutan bir kadın modeliyle varlığını sürdürmektedir. Bu durum toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden şekillenmesine sebebiyet vermiştir. Erkeklere atfedilmiş rollere adeta savaş açan bir yapılanma içerisinde erkeklerin daha pasifize olduğu, tembelleştiği, kenara itildiği bir durum gözlenmektedir. 10.yy’da Pers süvarilerinin at üzerinde denge sağlamak amacıyla giydiği topuklu ayakkabı günümüzde kadınların cinselliğini ön plana çıkartan bir araca dönüşmüştür. Bir yanıyla kadınlara güç, bilgelik, doğurganlık, eşitlik atfeden toplum bir yanıyla da kadını görselliğe hitap etmesi için metalaştırır. Bu durumu kendi ellerimizle farkında olarak ya da olmayarak yaratmış olan bizler bugün “prenses erkek”lerden ve “barbie” görünümlü plastik kadınlardan şikayet ederiz.



Antik çağlarda dahi kadınların doğurganlığı ortaya koyan en temel özellik geniş kalçalara ve büyük göğüslere sahip olmasıdır. Bu fiziksel özellikler kadınların doğum yaparken ve doğum yaptıktan sonra ne denli verimli olabileceğinin adeta bir göstergesidir. Oysaki ideali belirleyen asıl etken toplumun ta kendisidir. Antik yunan, orta çağ, rönesans ve bugünlerde kadının olması gereken görünümü türlü değişikliklere uğramış ve her biri zaman içerisinde kendi döneminde toplum tarafından kabul görmüştür. 1950’lerde yaşanan savaş ve kıtlığın ardından kum saati vücut tipi yeniden doğurganlığın simgesi haline dönüşmüş Marilyn Monroe, Jayne Mansfield ve Betty Brosmer gibi kadınlar “kusursuz” vücutlarıyla erkeklerin rüyalarını süslemeye devam etmişlerdir. Kadınların kısmen özgürleştiği 1920’lerde ise kadınlar erkekleri memnun etmeye çalışmayı bırakarak kısa saçları, hatları belli olmayan, ince vücutlarıyla moda sektöründe yerlerini almaya başlamışlardır. Kadınlar vücutlarını korse ile inceltmekten vazgeçse de bu defa kendilerini diyet ve sporla baskılamaya başladıkları görülmektedir. 90’lı yıllarda ise medya, kilolu olmanın tehlikelerinden bahsederken tombulluk alay konusu haline gelmiş ve çoğu zaman iradesiz olmakla özdeşleştirilmiştir. Yeme bozukluklarına da yol açan bu durum kişilerin normal vücut ağırlığına sahip olmayı reddettikleri, kilo almaktan çok korktukları ve kilo vermenin de bu korkunun üstesinden gelemediği bir duruma evrilmelerine sebep olmuştur. Bu sayede bedenin çarpık bir biçimde algılanması ile karakterize olan aşırı ince olmaya karşı hala kilolu olduğunu düşünme biçimi ön plana çıkmıştır. Bu durum yiyecek kısıtlamalarını, aşırı spor yapmayı yahut gizlice tıkınırcasına yeme ve sonrasında duyduğu utanç ve suçluluk hissiyle kusma davranışını da ortaya çıkartır. Bir çok kadın aslında sağlıklı bir vücut bütünlüğüne sahip olsa da bedeninde hayali bir "bozukluk" olduğu fikri ile meşgul olmaktadır. Türlü botoks, silikon, dolgu uygulamaları bu sayede fazlasıyla talep görmeye başlamıştır. Yapılan yanlış uygulamalar en basit haliyle vücut simetrisinin bozulmasına sebep olurken, geçirilen türlü operasyon sebebiyle alının narkozların da vücutta belli başlı etkiler bırakması kaçınılmaz olacaktır. Mükemmelliyetçilik, utangaçlık, depresyon, sosyal geri çekilme ve kaygı anoreksiyayı tetiklerken, histeri, duygusal dalgalanmalar, daha ağır düzeydeki patolojiler, rastgele cinsel ilişkide bulunma, madde kötüye kullanımı ve dürtüsellik bulumiayı ortaya çıkartan sebepler arasında yerini alır.