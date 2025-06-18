Soykırım Bahane Vadedilmiş Topraklar Şahane (!)

Kadim Hahamlık geleneği zaten belaların Mısır halkına yaşattıklarını övmez ve hatta “Başkalarının acılarından keyif almak doğru değildir.” der. Yine de Hz. Musa Sina dağına çıkıp sadece 40 gün ortadan kaybolduğunda onun yanında bunca mucizeye şahitlik eden İsrailoğulları o sırada tekrardan başka bir tanrı arayışı içine girer. Hz. Musa’nın geri geleceğine güvenmez, mucizelerine gözleriyle şahit olsa da inanmaz, herkesin bildiği bir tanrı olsun arayışına düşer. Hz. Musa onları bağışsa da İsrailoğulları ne derece güvenilirdir? Sözde dini motiflerle vadedilmiş topraklara ulaşmak adına yaptıkları katliamlar neyle nasıl açıklanabilir?

Rab Sina Dağı dönüşü Hz. Musa’ya 10 kaideden bahsetmiştir. Temelde bu 10 kaide orada nasıl yaşayacaklarını bilmeden vadedilmiş topraklarda bulunmanın anlamsızlığı ile ilgilidir. Kitab-ı Mukaddes bu 10 kaidenin ilk beşinin Tanrı ile ilişkili, son beşinin ise sosyal ilişkiler ile ilgili olduğunu söyler. İnsanların birbirleri ile iyi geçinmesi ve adil davranması gibi kavramlardan söz eder. Sözde bugün kendilerine vadedilmiş topraklar ile Tanrının buyruğunu yerine getirdiklerini iddia eden Yahudiler, yine onlar için olan 10 kaideye neden sahip çıkmazlar?