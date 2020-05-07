Özel okul kayıtları ve Doğa Koleji velilerinin isyanı!

Pandemi Türkiye'de etkisini kaybediyor, normalleşme yavaş da olsa başlıyor. MEB'den gelen açıklamalar normalleşmenin eğitim alanını da kapsayacağı yönünde sinyaller veriyor. En son yapılan açıklamalara göre okullar 1 Haziran'da açılabilir ve Haziran sonuna kadar eğitim sürebilir.

Eğitimdeki normalleşme devlet okullarındaki öğrenciler için sadece okula geri dönüp dönmeme kararından ibaretken; özel okulda çocukları olanları için onlarca soruya yanıt bulunması gereken karışık bir sürece dönüştü. Mart ayının son haftasından bu yana uzaktan eğitim olsa da tam anlamıyla alınamayan dersler, ek ücrete tabi olan özel derslerin telafileri, yemek ve ulaşım gibi ödemelerini geri ödenip ödenmeyeceğine dair sorular özel okul velilerini kayıt yenileme konusunda kaygıya sevk ediyor.

Bir de buna uzmanların 'sonbaharın başlamasıyla salgında ikinci dalga gelebilir' yönündeki açıklamaları ve ekonomik durmayla ailelerin gelir dengesindeki bozulmalar eklenince özel okul velileri için durum çok bilinmeyenli denkleme dönüşüyor.

Farklı sektörlerdeki bir çok işletmenin ödeme kolaylığı, ödeme ertelemesi, zamsız fiyatlandırma gibi ekonomiyi canlandırıcı tedbirlere destek vermesine karşın bir çok özel okulun elini taşın altına koymayıp hiçbir şey olmamış gibi eğitim ve ek hizmetlere yüklü zamlar yapması da cabası.

Doğa Koleji'nde sular durulmuyor

Tüm özel okul velilerinin yaşadığı sıkıntılar bir yana geçen yıldan bu yana bir dizi sorunla mücadele eden Doğa Koleji velileri şimdi kayıt baskısıyla boğuşuyor. Eski yönetim döneminde yaşanan sorunlara rağmen okulda karma kararı veren, bu karar sonrası çocukları haftalarca okula gidemeyen veliler okulun İTÜ Vakfı'na satışı sonrası sevinse de kısa sürede sevinç yerini yine yanıtlanmayan sorulara bıraktı.

Doğa Koleji'nin satışı sürecinde yazdığım 'Doğa Koleji'nin satışını bugüne kadar uzatan detay' yazımı okuyan ve bana ulaşan onlarca veli kayıt yenileme sürecindeki sıkıntılarını aktardı. Ben de bir Doğa Koleji velisi olarak bana aktarılan soruları ve veli olarak benim de duyduğum kaygıları buradan kaleme alıp yeni yönetimin velileri rahatlatacak bir açıklama yapmasını ve süreci daha verimli yönetmesini diliyorum.

Sokağa çıkamazken kayıt yenileme baskısı

Doğa Koleji satışı sonrası yeni dönem kayıtlarını tam da pandemi nedeniyle okulların kapanıp uzaktan eğitime geçiş sürecinde başlattı. Buraya kadar bir sorun yok. Zira planlamayla okulların kapanması denk gelmiş olabilir. Velilere bilgilendirme mesajı atan yönetim, kayıt yenileme fiyatları ve farklı ödeme tipleri için belirlenen zam oranlarını açıkladı. Buraya kadar her şey normal. Ancak mesajlarda zam oranlarının sadece Mart ayı için geçerli olduğunu her ay artacağını bildirdi.

Aylarca eğitim almama, okulun tamamen kapanma riskine karşı direnen veliler yeni yönetimin aceleci tavrından rahatsızlar. Bir çok veli haklı olarak pandemiyle ilgili sürecin neler getireceğini görmeden kayıt yenileme riskini almak istememesine karşın okul yönetimlerinden sürekli 'zam' baskısıyla telefon aldıklarını söylüyor.

Velilerin alacakları ne olacak?

Bana ulaşan bir çok veli geçen yıl okulun satış sürecinde başlayan iş bırakma eylemleri nedeniyle haftalarca eğitimin durduğunu, yemek gibi temel hizmetlerin ise aylarca alınmadığını buna pandemi sırasında okulların kapamasını da ekleyince bütün yıla yayılan bir hizmet eksiği olduğu konusunda hemfikir. Bu süreçlerin hesaplanıp hizmet bedellerin kendilerine geri ödenmesini yada yeni dönem ücretlerinden mahsup edilmesini istiyorlar. Ancak yeni yönetim geçmişteki sorunların nasıl telafi edileceğine dair bugüne kadar hiçbir açıklama yapmış değil. Veliler onca zorluğun ardından yeni yönetimin eskisinden daha fazla iletişime açık olmasını umduklarını ancak iletişimin sosyal medya paylaşımlarının ötesine geçmediğini düşünüyor.

Eylül'de yeniden okullar kapanırsa ne olacak?

Veliler yeni dönem kayıtlarının başlamasına karşın sonbaharda salgın nedeniyle yeniden okula gidişlerin durması halinde ödemelerle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağını da merak ediyor. Yıllık 30 bin lirayı aşan bir ödemeyi bütün yıl uzaktan aldıkları bir eğitim için ödemek istemiyorlar ve okulun bu konudaki planlarını öğrenmek istiyorlar. Bana ulaşan bir veli konuyu kendi kampüsündeki yöneticilere sorduğunda ancak tatmin edici bir yanıt alamadığını, merkez yönetimin bu konuda çalışma yapmadığı yönünde bir intiba edindiğini aktardı.

Sözleşmeler özelleştirilsin

Geçen sene Doğa Koleji'nin satışı sürecinde yaşanan aksaklıklara karşın velilerin ödemeleri kuruşu kuruşuna yapmak zorunda kalması bu yıl daha temkinli davranmak istemelerine de neden oluyor. Herkes için aynı şartların düzenlendiği, sonunda sadece okulun haklarını koruyan tek taraflı sözleşmeler yerine velilerin de haklarını koruyan detaylı bir sözleşme istiyorlar. Geçen yıl yaşanan türde aksaklıkların yaşanması halinde velilerin ve öğrencilerin elini güçlendiren maddelerin sözleşmelere eklenmesini kayıt yenileme şartlarından biri. Hatta sınıflarında hukukçu olan veliler bu tip bir sözleşmenin hazırlanması için örgütlenmiş durumdalar.

Öğretmen garantisi

Kayıt yenileme döneminde yeni yönetimin ısrarcı tavrı da velilerin kaygısını arttırıyor. Geçen yıl da erken kayıt avantajı adı altında hızlıca kayıt yenilemeye zorlanan veliler okullar açıldığında öğretmen maaşlarının ödenmediğini hatta bir çok öğretmenin görevinden istifa ettiğini öğrenmişti ve istifalar eğitim dönemi başladıktan sonra da devam etmişti. Bu nedenle kayıt yenileme sürecinde Doğa Koleji velileri öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilendiğinden ve haklarına ilişkin kendilerine garanti verildiğinden emin olmak istiyor. Kimsenin Eylül de öğretmensiz sınıfları bir kez daha görmeye tahammülü yok.

Telafi eğitimi olacak mı?

MEB'in telafi eğitimine yönelik hazırlıklarına karşın Doğa Koleji'nde henüz bu yönde çalışmanın olmadığını da aktaran veliler özellikle branş dersleri ve yabancı dil konusunda uzaktan eğitimin çocukları beslemede yetersiz kaldığı görüşünde.

Öğretmenleri bu işe karıştırmayın!

Bana ulaşan velilerden bir diğerinin eleştirisi ise bence çok yerindeydi. Kayıt yenileme ile ilgili mesajları bugüne kadar hep okul yönetiminden aldıklarını bu yıl ilk kez öğretmenlerden de mesaj geldiğini söyleyen veli bu durumun etik olmadığı fikrinde. Öğretmenlerin veli ile okul yönetimi arasındaki ticari ilişkinin dışında kalması velilerin kırmızı çizgileri arasında.

Cevap hakkını hatırlatmak isterim

Yazımı Doğa Koleji yönetiminin cevap hakkının saklı olduğunu hatırlatarak bitirmek isterim. Velilerin kaygılarını azaltacak her tür açıklama bu satırlarda yer bulabilir.

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