Özdilek Holding'den Bursa'da 1050 kişiye istihdam sağlayacak yatırım

Özdilek Holding, 55. yılına özel İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, holdingin yarım asrı aşan gelişimini, yeni yatırımlarını ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

Yaklaşık 8 bin çalışanı, 85 markası, faaliyet gösterdiği 3 ana sektör ve 17 farklı iş kolunda yatırımlarını sürdüren Özdilek Holding, 2026 yılını yaklaşık 40 milyar lira ciroyla kapatmayı öngörüyor.

Eylül sonu itibarıyla Bursa'da 120 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen yeni üretim kompleksini devreye almaya hazırlanan Özdilek'in yatırım gündeminde, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren lojistik merkezi, yenilenebilir enerji yatırımları ve New York'un Manhattan bölgesinde açacağı yeni mağazası yer alıyor.

Bu kapsamda, 45 milyon dolar yatırımla İnegöl'de yapımı süren Özdilekteyim Lojistik Merkezi'nin Kasım 2027'de tamamlanarak, hizmete sunulması planlanıyor. Toplam 60 bin metrekarelik alana kurulacak merkez aracılığıyla depolama operasyonlarının tek noktada toplanması, teslimat süresinin ortalama 1,5'ten 1 güne indirilmesi ve kargo maliyetlerinde yaklaşık yüzde 25 avantaj sağlanması hedefleniyor.

"1050 kişiye istihdam sağlayacak"

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Emir Murat Özdilek, basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek dönemde mevcut işlerini, markalarını ve satış kanallarını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Perakendenin Özdilek için lokomotif alan olmaya devam edeceğini vurgulayan Murat Özdilek, tekstilde verimlilik ve istikrara, e-ticarette ise güçlü bir büyümeye odaklanacaklarını dile getirdi.

Özdilek, 55. yılı holdingin geleceğine uzanan yeni yatırımlarla karşıladıklarını belirterek, "Özdilek Holding'in 55. yılında hayata geçirdiği en önemli yatırımlardan yeni Özdilek Üretim Kompleksi'ni, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devreye almaya hazırlanıyoruz." dedi.



Bursa'da 90 bin metrekare arsa üzerinde kurulu, 106 bin metrekare kapalı alana sahip entegre tesiste son testlerin ve taşınma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Özdilek, tesisin tam kapasiteye ulaştığında 1050 kişiye istihdam sağlayacağını ve Özdilek'in mevcut üretim kapasitesini daha verimli kullanmasına imkan vereceğini ifade etti.

Özdilek, yeni makineler ve daha düzenli üretim akışı sayesinde maliyetlerde en az yüzde 15, hızda ise en az yüzde 35 verimlilik artışı beklediklerini dile getirerek, "Amacımız, kapasiteyi büyütmek değil, mevcut kapasitemizi daha verimli kullanmak. Üretimi başka bir ülkeye taşımayı da hiçbir zaman düşünmedik. Kendi ülkemizde değer ve istihdam yaratmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"E-ticarette 2030 hedefi 10 milyar lira ciro"

E-ticaretin, perakendenin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Özdilek, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de perakende e-ticaret hacmi 2025'te yüzde 51,8 artarak 2,46 trilyon liraya ulaştı. Biz de bu büyümenin içinde güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Özdilekteyim, bugün yaklaşık 1 milyar lira cirosuyla kar üreten bir yapıda. 2030 hedefimiz ise 10 milyar lira ciroya ulaşmak. Bunun için e-ticaret hacmimizi 10 kat büyütmemiz gerekiyor. 45 milyon dolarlık lojistik merkezi yatırımımız da bu hedefin altyapısını oluşturacak. Teslimat sürelerini kısaltırken, operasyonlarımızı daha verimli hale getireceğiz. Önümüzdeki dönemde Özdilekteyim'i bir pazar yerine dönüştürmek de hedeflerimiz arasında."

Özdilek, perakendede nitelikli büyümeyi önemsediklerini vurgulayarak, mevcut mağazalarını müşteri beklentilerine göre yenileyeceklerini, doğru lokasyonlar bulunması halinde yeni mağazalar da açacaklarını kaydetti.

Ev tekstilinde gelecek 1,5-2 yıl içinde 25 yeni mağaza potansiyeli gördüklerini aktaran Özdilek, premium markaları Cottons & Clouds'u da bir yıl içinde 12 mağazaya ulaştırmayı hedeflediklerini paylaştı.

Farklı ülkelerde mağazalar açtıklarını ve bayileri üzerinden faaliyet gösteren yurt dışı noktalarının bulunduğunu anımsatan Özdilek, 1 Ocak 2027'de açmayı planladıkları Manhattan'daki mağazalarını stratejileri açısından "yeni bir başlangıç" olarak gördüklerini vurguladı.

Özdilek, söz konusu mağazaları için prestijli bir lokasyon seçtiklerini, mağazanın ölçek olarak küçük olmasına rağmen markalarının uluslararası yolculuğu açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini anlattı.

Holdingin eğitim, sağlık, kültür ve sanat vakfı aracılığıyla sosyal yatırımlarını sürdürdüğüne değinen Özdilek, büyümenin ve ekonomik değer yaratmanın ötesinde, bulundukları topluma katkı sunmayı sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini aktardı.

Vakıf aracılığıyla bugüne kadar 10 okul, 1'er kreş ve gündüz bakımevi, sağlık ocağı, polis merkezi ve sanat merkezini hayata geçirdiklerini aktaran Özdilek, "Eğitim yatırımlarımız kapsamında bugün 303 derslikte 5 bin 755 öğrenci eğitim görüyor, 475 öğretmen görev yapıyor. Eğitime yaptığımız yatırımları çok önemsiyoruz ve önümüzdeki dönemde de bu alandaki desteğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Çevre tarafında ise TEMA Vakfı ile bugüne kadar 300 bin fidan dikerek 30 orman oluşturduk. İşimizi büyütürken, topluma ve çevreye katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.