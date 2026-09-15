Okullarda yeni müfredat hangi sınıfları kapsıyor? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirdiği yeni öğretim programları kademeli olarak sınıflara yayılıyor. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir?”, “2026-2027’de hangi sınıflarda uygulanıyor?”, “Yeni müfredat tüm sınıflara ne zaman geçecek?” ve “4, 8 ve 12. sınıflar Maarif Modeli kapsamında mı?” gibi sorular araştırılıyor. 2024-2025’te başlayan geçiş süreci üçüncü eğitim öğretim yılına girdi. Peki bu yıl hangi sınıflar yeni müfredatla eğitim görüyor? İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ NEDİR?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim programlarını yeniden yapılandırdığı yeni müfredat modeli. MEB, programda öğrencilerin yalnızca akademik bilgi edinmesini değil; beceri, değer, sosyal-duygusal öğrenme ve okuryazarlık alanlarında da gelişmesini hedefliyor. Öğretim programlarında içerik sadeleştirmesine de gidildi.

2026-2027 MAARİF MODELİ HANGİ SINIFLARDA UYGULANIYOR?

Yeni müfredat 2026-2027 eğitim öğretim yılında 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor. Okul öncesinde de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programları devam ediyor. Böylece modelin başladığı 2024 yılından bu yana her eğitim döneminde bir üst sınıf daha yeni programa dahil edildi.

MAARİF MODELİ İLK NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLADI?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilk kez 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi ile 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başladı. 2025-2026 döneminde 2, 6 ve 10. sınıflar da sisteme dahil oldu. 2026-2027 döneminde ise 3, 7 ve 11. sınıfların eklenmesiyle yeni müfredatın kapsadığı sınıf sayısı genişledi.

4, 8 VE 12. SINIFLAR MAARİF MODELİNE NE ZAMAN GEÇECEK?

Kademeli uygulama aynı şekilde devam ederse 2027-2028 eğitim öğretim yılında 4, 8 ve 12. sınıflar da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamına girecek. Böylece 2024’te başlayan dört yıllık kademeli geçiş tamamlanacak ve okul öncesinden lise son sınıfa kadar bütün kademeler yeni öğretim programlarıyla eğitim görecek.

MAARİF MODELİ TÜM SINIFLARDA NE ZAMAN UYGULANACAK?

Mevcut kademeli geçiş takvimine göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin 2027-2028 eğitim öğretim yılında tüm sınıflara yayılması bekleniyor. Bu dönemde sisteme son olarak 4, 8 ve 12. sınıflar dahil olacak. Böylece eski öğretim programlarıyla eğitim gören son öğrenci grupları da yeni müfredata geçmiş olacak.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Yeni modelde ders içeriklerinin sadeleştirilmesi, öğrencilerin bilgiyi ezberlemek yerine kullanabilmesi ve farklı alanlar arasında bağlantı kurabilmesi öne çıkıyor. MEB; kavramsal beceriler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri ve değerleri programın temel bileşenleri arasında konumlandırıyor. Öğrencinin gelişimini süreç boyunca takip eden ölçme ve değerlendirme yaklaşımına da daha fazla ağırlık veriliyor.

MAARİF MODELİNDE DERS KİTAPLARI DA DEĞİŞİYOR MU?

Evet. Yeni öğretim programına geçen sınıflarda ders kitapları da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanıyor. Bu nedenle kademeli geçiş yalnızca müfredatı değil, öğrencilerin kullandığı eğitim materyallerini de etkiliyor. Yeni modele henüz geçmeyen 4, 8 ve 12. sınıflar ise 2026-2027 döneminde mevcut programlarına göre eğitimlerini sürdürüyor.