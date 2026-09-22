Okul yakınındaki saldırı! Yaralıların son durumu nasıl? Bakan Memişoğlu açıkladı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir okulun yakınında düzenlenen silahlı saldırıdan etkilenen 11 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Pınar Erden Güneş