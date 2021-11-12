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EMLAK

Nusret Gökçe'nin İngilizce videosu sosyal medyada alay konusu oldu

LONDRA'da et restoranı zincirine bir yenisini ekleyerek kariyerine yurtdışında da sürdüren Nusret Gökçe, 'İngilizcen nasıl?' sorusuna yanıt verdiği videosuyla sosyal medyada alay konusu haline geldi. Gökçe 'Neredeyse bir İngiliz gibi' iyi şekilde İngilizce konuştuğunu iddia etti.

Londra'da yeni bir restoran açan Nusret Gökçe, kendisine sorulan "İngilizcen nasıl?" sorusunu "Neredeyse bir İngiliz gibi" ifadeleriyle yanıtladı.



'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında tanınan kasap Nusret, son videosunda ise hayranlarına İngilizce seslendi. İngilizce konuştuğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nusret sosyal medyada ti'ye alındı.



"Londra her zaman benim büyük rüyamdı"

Gökçe, paylaşımında, "Londra hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Londra her zaman benim büyük rüyamdı. Londra'yı çok seviyorum, çok farklı ve tıpkı bir altına benziyor" dedi.



Gökçe ayrıca, "İngilizcen nasıl?" sorusunu "Neredeyse bir İngiliz gibi" ifadeleriyle yanıtladı.



İşte sosyal medyada Nusret Gökçe'nin İngilizce bilgisine yönelik o alaycı yorumlar:



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