Gaziantep'te 10 Kasım şiirinde İslami değerlere hakaret eden öğretmen açığa alındı

Gaziantep'te 10 Kasım törenlerinde kürsüye çıkan bir öğretmen Süleyman Apaydın'ın dini değerleri aşağılayan şiirini okuması tepki çekti. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri öğretmenin açığa alındığını ve müfettişlerin soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

GAZİANTEP'te Şehitkamil ilçesindeki Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda, 10 Kasım töreni dolayısıyla kürsüye çıkan kadın öğretmen İslami değerlere hakaret üzerinden 10 Kasım şiiri okuyunca tepki yağdı.

Konuşma yapan bir öğretmen, Süleyman Apaydın'ın İslam'ı ve Müslümanları aşağılayan şiirini okudu: "Özlediyseniz fesi peçeyi, aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi. Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek. Kara çarşafa girsin diyorsanız. Unutun tüm dediklerimi." İlk tepki Vali'den geldi. Öğretmene ve okul idaresine soruşturma başlatıldı.

Ümmet, tesettür, Şeyhülislam gibi değerlere yönelik aşağılama ifadeleri bulunan şiire ilk tepki Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi. Gül "Açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir" dedi.

Konu ile ilgili TGRT Haber'e açıklama yapan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri öğretmenin açığa alındığını ve müfettişlerin soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, soruşturmanın sadece skandala imza atan öğretmenden ibaret olmadığını tüm okul idaresinin de soruşturma kapsamına alındığını aktardı.