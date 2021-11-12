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Almanya'nın 9-0 kazadığı maça Goretzka'ya yapılan faul damga vurdu boynu kırılıyordu

Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde evinde Liechtenstein ile karşılaştı. Maça, ilk yarıda Leon Goretzka'ya yapılan faul damga vurdu.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Almanya ile 1 puanla grup sonuncusu olarak dev turnuvaya katılma ihtimali kalmayan Lihtenştayn, formalite maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında yaşanan faul ise gündeme oturdu.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Alman futbolcu Goretzka, konuk ekipte Hofer'in hava topu mücadelesinde boğazına basmasıyla yerde kaldı.

Acılar içinde kıvranan futbolcuya müdahale etmek için hemen sağlık ekipleri yeşil sahaya girdi. Alman futbolcu yapılan müdahalenin ardından oyuna devam ederken, Hofer ise kırmızı kartla ihraç edildi.

Öte yandan karşılaşmayı Almanya 9-0 kazandı.

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