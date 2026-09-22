New York'ta diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki BM binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ile Gazze, İran, Ukrayna, Hürmüz, Karadeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'in dışında dünya liderleriyle de görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan BM Genel Sekreteri Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren konularda yakın çalıştıklarını belirtti. Erdoğan, Gazze'de iki devletli çözüm zemininin korunması, İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi, Hürmüz'de bölge içinden doğacak bir sürecin desteklenmesi ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu ErdoganTheVoiceOfJustice (Adaletin Sesi Erdoğan) için bulunduğu New York’taki BM binasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"KÜRESEL BARIŞ İÇİN YAKIN ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanımız, görev süresinin sonuna yaklaşan Genel Sekreter Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın çalıştıklarını ifade etti.

"İSRAİL GAZZE'DE BARIŞ İSTEMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria’daki yerleşimci terörü ile Kudüs’teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti.

DİPLOMASİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Cumhurbaşkanımız, İran ve Ukrayna’da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Türkiye olarak diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiğimizi, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti.

KARADENİZ'DE TİCARET GEMİLERİNİN GÜVENLİĞİ

Cumhurbaşkanımız, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediğimizi, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu belirtti.

"EGEMEN EŞİTLİK TANINMADAN NETİCE ALINAMAZ"

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ada’da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanımızın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL CUMHURBAŞKANI FAYE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI BURNHAM İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştü.