Netanyahu'dan skandal karar! Bunu yapanlar vatandaşlıktan çıkarılacak!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, üç olayın İsrail ordusuna büyük zarar verdiğini ileri sürdü.

İSRAİL ORDUSUNU HEDEF ALANLARI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARACAK

Bu olayların Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın İsrail askerlerinin Gazze'de hobi olarak bebek öldürdüğü yönündeki açıklaması, eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin Sde Teiman Askeri Gözaltı Merkezi'nde Filistinli esire tecavüz olayını ortaya çıkarması ve İsrail askerlerinin savaş suçlusu olduğunu gösteren NAZA belgeseli olduğunu savunan Netanyahu, Gazze'de iki yıl boyunca soykırım yapan İsrail ordusunun "iftiraya uğramaması için harekete geçerek iki yasa tasarısı sunacağını" savundu.

NETANYAHU UCM KARARINA RAĞMEN BM KÜRSÜSÜNDE KONUŞMA YAPACAK

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardığı Netanyahu, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsüne hazırlanırken; halkı soykırımla yüz yüze olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Washington'un vize engeli sebebiyle New York'a gidemiyor.

Eylül 2025'teki BM Genel Kurulu toplantısında Netanyahu kürsüye çıkarken onlarca diplomat salonu terk etti. Bu nedenle konuşma sırasında BM Genel Kurulu salonunun çoğu boş kaldı.

Dışarıda da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkan eylemciler Times Meydanı'nda toplanarak Netanyahu'yu ve ülkesini protesto etti.

Bu yıl da zirve boyunca birçok ülkenin Netanyahu konuşma yaptığı sırada salonu terk ederek diplomatik boykot uygulaması ve New York sokaklarında kitlesel protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

NAZA BELGESELİ TEL AVİV'İ KUDURTTU

Netanyahu, bu yasa tasarılarının "İsrail askerlerini karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak ve dava açılabilecek tazminat tutarını 20 kat artırmak" olacağını duyurdu.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık dairesi ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatını vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu savunmuştu.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.