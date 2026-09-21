Necip Uysal'dan teknik direktörlük için ilk adım!
Beşiktaş'tan emekli olan Necip Uysal, yeni kariyeri için ilk adımını attı. 35 yaşındaki eski futbolcu, antrenörlük kursuna başladığını duyurdu.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Altyapısında yetiştiği Beşiktaş'ta toplam 22.5 yıl top koşturan ve geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Necip Uysal, yeni kariyeri için ilk adımı attı.
Emekli olan 35 yaşındaki Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladığı ana ait görseli sosyal medya hesabından paylaştı.
2004 yılında Beşiktaş'ın kapısından giren Necip Uysal, siyah-beyazlılarla 2009'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.