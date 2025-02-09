Müslümanları Ötekileştir İslamafobiyi Pompala Sonra Çık Bombala

Avrupa, Amerika ve İngiltere halkları ülkelerinizi sizler, sizlerin liderleri yönetiyor sanıyorsanız biraz dünya siyasetine göz atın derim. Siyasi coğrafya bugün kimin kimle neyden dolayı savaşacağını belirleyen faktörlerden biriyken bir diğer faktör ise milyarlarca dolarlık servete sahip olan İsrail lobisidir. Irak’ta “nükleer bomba” iddiasıyla bulunan Amerika, farkında olarak ya da olmayarak İsrail için tahdit oluşturan Irak’ın içinden geçip gitmiştir. Afganistan - İran - Suriye - Lübnan içerisinde savaş olan her ülke, her millet bakıldığında bugün İsrail için bir tehdittir. Coğrafi konumları incelendiğinde vadedilmiş topraklar arasında yer alan bu ülkeler İsrail için bir çeşit problemken neden bu sorunu Avrupa, Amerika ya da İngiltere üstlenir? Üstelik gün sonunda “nükleer bomba da yokmuş, pardon” demek için?Bu “zehiri sal, panzehiri sat” politikası kimin menfaatine hizmet etmekte, kimlerin ceplerini doldurmaktadır? Sizin menfaatinize sandıklarınız Ortadoğuyu kana bulamaz, aksine size düşman kazandırıp hayatlarınız ve geleceğiniz üstüne kumar oynar. Sizin gücünüz ve askerlerinizle kendi suçuna sizi ortak eder. Size kazandırdığı ise türlü düşmanlıklar, mülteci sorunları, ekonomik ve demokratik yapı krizinden başka bir şey değildir. Hedefine ulaşır ulaşmaz ise namlunun ucuna sizi getirir. Bunun en büyük kanıtı olan Rusya ve Ukrayna’ya bakmak yeterlidir. Aynı inanca, aynı dile, aynı ırka sahip akraba olacak kadar yakın olan bu ülkeleri birbirine düşüren de aynı lobi değil midir? İsraillilerle tarihte en çok savaşan sizlere, peygamberiniz Hz. İsa’ya dahi acımayıp çarmıha geren bu radikaller size acıyacak mıdır? Hiç sanmıyorum. Kendi çocuklarınıza ve gelecek nesillere bu utanç tablosunu miras bırakmamak için ülkelerinizi siz yönetin, İsrail boyundurluğundan kurtarın, İsrail zulmüne bir son verin. Hep bir ağızdan soykırıma dur diyin. Tüm dünya basınına, sosyal mecralara seslenip bu söylemleri yayalım. Dünya sesiyle İsrail’i susturalım. Hep bir ağızdan savaş durmazsa dünya dursun Filistin’deki katliam, soykırım durmazsa dünyadaki zaman dursun diyelim.