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Muğla'da güreş alanından kaçan 2 boğa kadın seyirciyi hastanelik etti

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen boğa güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, Müceylan Özdemir'in (57) üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde belediye tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri'ne 140 namlı boğa getirildi.

Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada gerçekleştirilen güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Güreşler öncesi konuşan Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, boğa güreşlerinin, Muğla'nın önemli kültürel etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Hayvancılıkla uğraşanların, boğa güreşiyle eğlenme ve stres atma imkanı bulduğunu kaydeden Toksöz, "Yatağan'da güreşçi boğası olan 23 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın da katılımıyla ev sahipliğimizde bir boğa güreşi düzenlemek istedik. Halkımız için sosyal aktivite olarak düzenlediğimiz güreşleri, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İlçemizdeki boğa sahipleri, çeşitli şehirlere giderek ilçemizi temsil ediyor. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen boğa sahiplerini ilçemizde ağırlayacağız" dedi.

Konuşmanın ardından güreşlere geçildi.

Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların, izleyicilere zarar vermemesi için güvenlik önlemleri alındı.

Kaçan 2 boğa seyircilerin arasına daldı

Güreşler sırasında, hayvanların alana getirildiği, açık kalan kapıdan 2 boğa, kaçtı.

Seyircilerin arasına dalıp paniğe neden olan boğalar, Müceylan Özdemir'in üzerinden geçti.

Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özdemir'i ambulansla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Müceylan Özdemir, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan seyircilerin arasında zor yakalanan boğalar, bulunmaları gereken alana güçlükle getirildi.

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