ATV bombayı patlattı Kim Milyoner Olmak İster'in ilk fragmanında Kenan İmirzalıoğlu şoku
Murat Yıldırım'ın efsane yarışma Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldığını açıklamasının ardından ATV'den yeni sezon için Kenan İmirzalıoğlu ile anlaştıklarını duyuran bir fragman geldi.
Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla ATV ekranlarına bomba bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Murat Yıldırım'ın ardından Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşıldığı konuşulan yarışmadan beklenen fragman geldi. ATV, yayınladığı fragmanda yeni sunucularının Kenan İmirzalıoğlu olduğunu duyurdu.
İlgiyle izlenen yarışmada yeni dönemde Yıldırım'ın görevini yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu üstlenecek. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere takılmış, çıkan haberleri doğrulayarak 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli programı kendisinin sunacağını açıklamıştı.
Kaç para alacak?
Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre ise Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı tam 250 bin TL alacağı iddia edilmişti.