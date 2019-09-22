GÜNCEL

ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD, Irak'tan Suriye'nin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 tır gönderdi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek sürüyor.

Terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD, bu kapsamda dün akşam saatlerinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yeni sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 tırda inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor.

Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine 9 Eylül'de 55 tırla kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Zayıflamak için başladığı kick boksta Avrupa şampiyonu oldu
Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Kırıkkale'de fabrika yangını! Alevler her yer sardı
İBB Meclisi PERPA'ya gökdelene izin vermedi
Ekrem İmamoğlu açıkladı! 13 kişi işe alınacak 6 bin başvuru var
81 ilde yürütülen İşitme Taraması Programları çocuklara derman oluyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'İmdat butonu' TEKNOFEST'te kadınlara tanıtıldı
Darbecilerin cephaneliği yağmalaması güvenlik kamerasında
15 Temmuz'da darbecilerin cephaneliği yağmalaması güvenlik kamerasına yansıdı
Su altında evlilik teklif ederken boğuldu işte o görüntüler!
Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e övgü: Türkiye'den giden en pahalı transfer olacak
2300 yılından geldim deyip anlattı bakın hangi kehanetlerde bulundu
İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı
MSB duyurdu: Haftanin bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi