Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e övgü: Türkiye'den giden en pahalı transfer olacak

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü maçının NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Fenerbahçe'de problemin devam ettiğini belirten Dilmen, ''Garry'nin pozisyonuna Kruse geçti. Geçen haftadaki problemin bu hafta da devam ettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de, arkadakiler ve öndekiler. Ankaragücü geçen hafta bir travma yaşadı. Kendi evinde 4-0 yenildi. Bu haftada Fenerbahçe'ye konuk oldu ve konsantrasyonu geçen hafta ile aynı olmaz'' dedi.

''Zajc tarzı bir oyuncu lazım''

Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncu eksikliği yaşadığını belirten Dilmen, ''Fenerbahçe, şu an 3 ön liberoyla oynuyor. 1 tane santrafordan kırma oyuncuyu sol açığa koyuyorsunuz. Bu ikilemi atlatması lazım Fenerbahçe'nin. Zajc tarzı bir oyuncu lazım. Yaratıcılık azaldı. Tolga yerine Zajc ile başlarım ikinci yarıya." diye konuştu.

''Rakibi küçümsemişler gibi geldi''

Maçın ardından değerlendirmesine devam eden Dilmen, ''Muhtemelen Ersun Yanal bu maçı çok kolay kazanacağını düşünüyordu. Uzun süre oynamayan Rami 45 dakikayı zor çıkardı maç eksiğinden dolayı. Aynısını Galatasaray'da da Lemina yaşadı. Gustavo, Emre, Tolga, Ozan, Tolgay tüm orta sahalar oynadı neredeyse. Hepsi de farklı yerlerde. Zaten orijinal olmayan bir sol bekin var. Tolga'dan sol ön oyuncusu olmaz. Bu takımda çalımlarla gidecek sadece Deniz var. O da çok formsuz. Fenerbahçe’nin performansını konuşacağım ama gerçek performans bu değil. Rakibi küçümsemişler gibi geldi. Fenerbahçe daha kompakt bir takım.'' ifadelerini kullandı.

''Alex ile beraber oynasa 25 tane gol atardı''

''Muriç'in Türkiye'den giden en pahalı transferlerden birisi olacağını düşünüyorum.'' diyen tecrübeli futbol adamı, ''Lazio, Napoli, Tottenham ve Monaco'nun kendisini izlediğini biliyorum. 3 sene içinde iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmesi kendisi için de büyük avantaj. Bazı forvet oyuncuları vardır. Kısa boylu, hareketlidir. Bazıları fizik olarak kuvvetlidir. Bazısı uzun boyludur Crouch gibi, top indirir. Vedat Muriç de hepsi birden var. Alex ile beraber oynasa 25 tane gol atardı.'' şeklinde konuştu.

''Kruse'nin müthiş asist özelliği var''

Alman yıldız Max Kruse'ye de övgüler yağdıran Dilmen, ''Asist nedir? Kornere asist yazıyorlar, Penaltı yaptırana asist yazıyorlar, Frikiğe asist yazıyorlar. Asist bugün Max Kruse'nin yaptığıdır. Kruse'nin müthiş asist özelliği var.'' ifadelerini kullandı.