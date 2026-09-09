MSB: Eurofighter tedariki kapsamında pilotlarımız uçuş eğitimine başladı

Türkiye, Hava Kuvvetlerini geliştirmek için önemli adımlar atıyor.

Bu kapsamda İngiltere ile kapsamlı bir Eurofighter savaş uçağı sözleşmesi imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Eurofighter tedariki kapsamında pilotların eğitim süreçlerine dair önemli bir açıklama geldi.

"PİLOTLARIMIZ UÇUŞ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI"

MSB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Krallık Hükûmeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı."

PİLOTLARIN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Açıklamayla birlikte MSB, eğitime başlayan pilotların fotoğraflarını da paylaştı.

EUROFIGHTER TYPHOON TARİHİ

Daha önce Panavia Tornado adında ortak bir savaş uçağı üreten Avrupa ülkeleri, o dönemin yeni Sovyet savaş uçaklarına karşı hava üstünlüğü kuracak yeni bir jet üretmeye karar verdi.

Yeni uçak ile ilgili çalışmalar Birleşik Kırallık, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa ortaklığında kurulan bir konsorsiyum ile 1983 yılında başladı.

Ancak Fransa, donanma uçağı ya da çok rollü uçak gibi taleplerinin yerine getirilmemesinden dolayı projeden kısa sürede ayrıldı ve kendi projesi Rafale'i geliştirmeye başladı.

AVRUPA'NIN ORTAK ÜRETİMİ

Delta kanatlı olarak geliştirilen uçak ilk uçuşunu 1994 yılında yaptı. 1998 yılında Eurofighter Typhoon adını alan uçağın ilk modeli Trance 1, 2003 yılında seri üretime girdi.

Günümüzde uçağın son model Trance 5 vesiyonları üretiliyor. Uçağın üretimine Birleşik Krallık yüzde 33, Almanya yüzde 33, İtalya yüzde 21 ve İspanya yüzde 13 paya sahip durumda.

Kullanıcıları arasında Almanya, Avusturya, İngiltere, İspanya, İtalya, Katar, Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan bulunuyor.