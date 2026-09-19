Mourinho, Arda Güler için son kararını verdi

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri için bu sezon kritik öneme sahipti. Eflatun-beyazlıların başına Jose Mourinho'nun geçmesinin ardından kendini yeniden ispatlaması beklenen milli futbolcu, kendine güvenenleri yanıltmadı.

MOURİNHO'NUN TÜM GÜVENİNİ KAZANDI

El Debate'de kaleme alınan yazıda Arda Güler'in Jose Mourinho'ya kendini ispatlamaktan öte Portekizli teknik adamın tüm güvenini kazandığı belirtildi. Milli futbolcunun artık tartışmasız ilk 11 oyuncusu olduğu ve Mourinho'nun bu karardan dönmesinin pek mümkün olmadığı aktarılırken, "Geçen sezon yer yer sergilediği o parıltılı futbolu, son altmış günde sahaya tam anlamıyla nakşetti. Henüz 21 yaşında, Madrid futbolunun tartışmasız yeni patronu ilan edildi." denildi.

"ARTIK O GEMİNİN ASIL KAPTANI"

Yazının devamında Arda Güler ile ilgili ifadeler şu şekilde:

"Ortaya koyduğu oyun yoruma yer bırakmayacak kadar netti. Mourinho, taşıdığı tüm ağırlıkla birlikte takımın oyun kurucu rolünü Arda’ya teslim etti. Ankaralı genç adam çağının ötesinde; erken olgunlaşmış bir teknik deha ve omuzlarına yüklenen sorumluluktan asla kaçmıyor. Zaten sahada olduğu her an ipleri eline alıyordu; ancak bazen ilk 11’de başlıyor, bazen de ikinci yarıda oyuna dahil oluyordu. Artık o geminin asıl kaptanı. Enerjisini toplamak ve rotasyon yapmak amacıyla kenarda başlayacağı istisnai durumlar hariç, maçların çoğuna ilk 11'de çıkacak."

"ORKESTRA ŞEFLİĞİ ASASINI ELİNE ALACAK EN DOĞRU İSİM"

"Orkestra şefliği asasını eline alacak en doğru isim olduğunu ispatladı. Takımın başındaki isim farklı alternatifler denedikten sonra tercihini Türk yıldızdan yana kullandı; zira hücum kurgusunu ustaca yönetecek bir beyne ihtiyacı vardı. Arda, hücumdaki o meşhur "üç tenora" top dağıtmak için biçilmiş kaftan: Bellingham ile köprü kurmak; Mbappé, Vinicius ve Jude’u öldürücü paslarla beslemek onun işi."

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.