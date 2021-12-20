Miras kalan Bitcoin’in vergisi

Öğretmen öğrenciye sorar:

-Dünya yuvarlak mıdır?

-Hayır

-Düz müdür?

-Hayır

-Peki nasıldır evladım?

-Babam karmakarışık olduğunu söylüyor öğretmenim.

Bu aralar sanırım ekonomimizdeki durum tam da bu şekilde.

Yazılı ve görsel basında, sosyal medyada hatta gündelik yaşamımızda tek gündem maddemiz ekonomi.

Siyasi kutuplaşma sebebiyle bir taraf dünya yuvarlak derken diğer taraf dünyanın düz olduğunu savunuyor.

Bir de bu öğrenci gibi dünyanın karmakarışık olduğunu düşünen bir kesim var.

Doları, altını, borsayı her ne kadar takip etseler de asıl gündemleri kripto para (Bitcoin ve Altcoin) olanlardan bahsediyorum.

Bu konudaki bir diğer kafa karışıklığı ise kripto paralardan elde edilen kazancın vergiye tabi olup olmaması.

Lafı uzatmadan hemen cevaplayayım…

Maliye tarafından kripto para tanımı henüz hukuki bir zemine oturtulmadığından buradan elde edilen kazançların da vergiye tabi tutulması söz konusu değil. Hatta idare kripto paralar mal mı, sermaye piyasası aracı mı yoksa menkul kıymet mi? Daha buna bile karar verebilmiş değil.

Ama…

Gelir idaresi, vermiş olduğu bir özelgeyle “kripto para miras kalırsa” paranın “Veraset ve İntikal Vergisine” tabi olup olmayacağı ile ilgili bir soruya; zorlama da olsa bir cevap verebilmiş.

Zorlama da olsa diyorum çünkü…

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu özelgede, Başkanlık Bitcoin’in tanımına önce menkul kıymet olarak başlamış fakat daha sonra bunu para ve senet olarak devam ettirmiş.

Sonrasında da özelgeyi aşağıdaki gibi sonlandırmış.

“Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, muris …’ya ait … A.Ş. hesabında bulunan Bitcoin varlığının toplam değerinin mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ve tahakkuk edecek verginin ödenmesi halinde ilişik kesme belgesinin verilmesi gerekmekte olup, mirasçılarca beyanname verilmemesi durumunda ise daha sonra ödenecek vergiye mahsuben … A.Ş. tarafından (yüzde beş) %5 oranında tevkifat yapıldıktan sonra kalan miktarın mirasçılara ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, tevkif edilen paranın en geç bir hafta içinde en yakın vergi dairesine yatırılması ve durumun tarha yetkili vergi dairesine bildirilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.” (Tarih: 23/09/2020 Sayı: 60938891- 120.01.02.09[GVK: 3-1]-33826 )

Yani anlayacağınız size Bitcoin miras kalırsa beyannamenizi verecek, Veraset ve İntikal Verginizi ödeyeceksiniz.

Diğer yönlerine gelecek olursak...

Kripto paralarla ilgili bu konuya sadece miras açısından bakmak da hatalı olacaktır.

Günümüzde alacak davaları, boşanma davaları ve diğer davalarda, kişi veya kurumların borsada bulunan Bitcoin gibi kripto para varlıklarına tedbir konulması da sıkça talep edilmektedir.

Şahsi kanaatimce bu konunun en önemli yönü ise;

Gelir idaresi karmakarışıklığı giderir ve bir vergi düzenlemesi yaparsa; yapacağı düzenlemede çok dikkatli olmalıdır.

Acele ve hatalı bir düzenleme yatırımcıları Türkiye’de kurulu bulunan kripto para borsalarından ziyade yabancı borsalara yönlendirecektir. Bu da Türk yatırımcıların birikimlerinin uluslararası borsalara kaymasına neden olacaktır.

Ülkemize döviz girişi sağlamak için kırk takla attığımız bu günlerde yapılacak bir hata; “kaş yapalım derken gözümüzün çıkmasına” sebep olacaktır.

Benden uyarması…