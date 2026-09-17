Merkez Bankası rezervleri 178,7 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 11 Eylül haftasında 5 milyar 523 milyon dolar gerileyerek 178 milyar 724 milyon dolara indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 4 Eylül’de 70 milyar 406 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 11 Eylül itibarıyla 1 milyar 962 milyon dolarlık azalışla 68 milyar 444 milyon dolara geriledi.

Aynı haftada altın rezervlerinde de düşüş kaydedildi. Bir önceki hafta 113 milyar 841 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 3 milyar 561 milyon dolar azalarak 110 milyar 280 milyon dolara indi.

Böylece 4 Eylül’de 184 milyar 247 milyon dolar olan TCMB’nin toplam rezervleri, bir haftada 5 milyar 523 milyon dolarlık düşüşle 178 milyar 724 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.