MEB’den öğretmenlere ikinci il dışı tayin hakkı! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin beklediği ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin takvimini duyurdu. “MEB iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?”, “İkinci il dışı tayin ne zaman?”, “Tercihler hangi tarihte alınacak?” ve “Atamalar ne zaman yapılacak?” gibi sorular araştırılıyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıkladığı takvime göre tercihler 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Peki başvuru süreci nasıl işleyecek, kimler yararlanabilecek? İşte ayrıntılar.

MEB İKİNCİ İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin takvimini açıkladı. Buna göre öğretmenler 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde yer değiştirme tercihlerini yapacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Öğretmenler MEBBİS veya Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü üzerinden başvuru ve tercih ekranına ulaşabilecek. Öğretmenlerin kişisel ve hizmet bilgilerini kontrol ettikten sonra tercihlerini sisteme kaydetmesi gerekecek.

İKİNCİ İL DIŞI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci il dışı tayin kapsamında tercih ekranı 23 Eylül Çarşamba günü açılacak. Öğretmenler 23 ve 24 Eylül tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sürenin kısa olması nedeniyle başvuru yapacak öğretmenlerin MEB’in yayımlayacağı kontenjanları ve ayrıntılı duyuruyu takip etmesi önem taşıyor.

MEB İKİNCİ İL DIŞI TAYİN ATAMALARI NE ZAMAN?

İkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında atamalar 25 Eylül 2026 Cuma günü yapılacak. Böylece tercih sürecinin sona ermesinden bir gün sonra atama işlemleri gerçekleştirilecek. Sonuçların MEB Personel Genel Müdürlüğünün sistemi üzerinden öğretmenlerin erişimine açılması bekleniyor.

İKİNCİ İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRMEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

MEB, ikinci yer değiştirme hakkının Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere yönelik olduğunu açıkladı. Ayrıntılı başvuru şartları ikinci yer değiştirme duyurusunda netleşecek. İlk iller arası isteğe bağlı tayin döneminde bulunduğu ilde belirlenen çalışma süresini tamamlamak ve ilgili mevzuattaki hizmet şartlarını karşılamak temel kriterler arasında yer almıştı.

İLK İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2026 yılının ilk iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Öğretmenler görev yapmak istedikleri ilde en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilmiş, atamalar ise 22 Mayıs’ta hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilmişti.

İSTEĞE BAĞLI TAYİN İLE MAZERETE BAĞLI TAYİN AYNI MI?

Hayır. MEB’in 23-24 Eylül için açıkladığı yeni süreç ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme uygulaması. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi nedenlerle yürütülen ikinci iller arası mazerete bağlı yer değiştirme ise farklı bir süreç. Mazerete bağlı tayinlerde ön başvurular 9-14 Eylül’de alındı; tercih işlemleri 16-17 Eylül’de yapılacak ve atamalar 18 Eylül’de gerçekleştirilecek.