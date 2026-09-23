MEB öğretmen il dışı atama takvimi 2026: Başvurular ne zaman başlıyor?

Öğretmenler "2026 MEB il dışı atama başvuruları ne zaman?", "İl dışı tayin tercihleri nasıl yapılır?", "Başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek.

MEB’in 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna göre başvurular 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2026 saat 16.00’ya kadar devam edecek. Atamalar ise 22 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular 20 Mayıs 2026 saat 16.00’ya kadar elektronik ortam üzerinden alınacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından MEB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda atama sonuçları açıklanacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

İl dışı yer değiştirme başvuruları, öğretmenlerin MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Öğretmenler, başvuru ekranından uygun eğitim kurumlarını tercih ederek işlemlerini tamamlıyor.

Tercih sürecinde öğretmenlerin hizmet puanı, alanları ve belirlenen kontenjanlar dikkate alınıyor.

2026 MEB İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme için öğretmenlerin belirlenen hizmet süresi şartlarını taşıması gerekiyor. Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, ilgili mevzuatta belirlenen çalışma süresi ve diğer koşulları sağlaması gerekiyor.

Hizmet süresi, hizmet puanı ve görev yapılan kurum bilgileri değerlendirme sürecinde dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerleri sonuç ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri ise MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

İl dışı atamalarda tercih edilecek eğitim kurumları, bakanlık tarafından belirlenen ihtiyaç ve kontenjanlara göre oluşturuluyor. Öğretmenler tercih döneminde yayımlanan boş kadro listelerine göre seçim yapıyor.

Kontenjanlar ve branş bazındaki ihtiyaçlar, ilgili il milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurulan bilgiler doğrultusunda takip ediliyor.