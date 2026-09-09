MEB açık lise takvimini duyurdu mu? 2026-2027 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci öğrencilerin odak noktası haline geldi. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyen yeni adaylar ile mevcut kayıtlı öğrenciler, MEB'in yayımlayacağı başvuru kılavuzunu bekliyor. Halk eğitimi merkezleri üzerinden alınan başvurular ve ücret yatırma süreçlerine dair detaylar netleşmeye başladı.

Peki, Açık lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte Açık Öğretim Lisesi başvuru takvimine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

AÇIK LİSE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri henüz resmen başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü başvuru kılavuzunu henüz yayımlamadı. Geçmiş dönem takvimleri dikkate alındığında, 1. dönem AÖL kayıt ve kayıt yenileme süreçlerinin Eylül ayının ikinci yarısı itibarıyla başlaması ve Ekim ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, gerekli belgelerle birlikte kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine şahsen başvuru yapıyor. Kayıt yenileme yapacak mevcut öğrenciler ise sınav katılım ücretini anlaşmalı bankalar (Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank) veya odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden yatırdıktan sonra sistem üzerinden işlemlerini otomatik ya da halk eğitimi merkezleri aracılığıyla tamamlıyor.

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER VE ŞARTLAR NELERDİR?

AÖL ilk kayıt işlemlerinde adaylardan istenen temel belgeler şunlardır: