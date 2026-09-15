Mbappe'ye mahkemeden kötü haber! PSG'ye tazminat ödeyecek

Fransız futbolunun yıldız ismi Kylian Mbappe ile eski takımı PSG arasındaki hukuki süreçte yeni bir karar çıktı.

MBAPPE ESKİ TAKIMINA TAZMİNAT ÖDEYECEK

L'Equipe'in haberine göre Paris Temyiz Mahkemesi, Mbappe'nin 2025 yılında PSG'nin banka hesaplarına uygulattığı ihtiyati hacizler nedeniyle Fransız futbolcunun eski kulübüne 60 bin euro yaklaşık (3.373.655 TL) tazminat ödemesine karar verdi.

Mbappe, Ağustos 2024'te Real Madrid'e transfer olduktan sonra PSG'den ödenmediğini belirttiği bonus ve primler için yaklaşık 60 milyon euro talep etmişti.

Fransız futbolcunun avukatları, 2025 baharında PSG'nin banka hesaplarına ihtiyati haciz uygulattı. Bu işlemle kulübün bazı fonları geçici olarak donduruldu. PSG, söz konusu hacizlerin haksız olduğunu savundu ve mayıs ayında kaldırılmasını sağladı.

PSG'NİN NAKİT KULLANIMI KISITLANDI

Mahkeme, 10 Nisan ile 25 Mayıs 2025 arasında süren hacizler nedeniyle PSG'nin nakit kullanımının kısıtlandığına hükmetti. Kulübün bu süreçte günlük finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kredi hattı kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Buna karşılık mahkeme, PSG'nin manevi zarar ile imaj ve itibar kaybına yönelik taleplerini reddetti. PSG, bu başlıklar altında sembolik olarak 1 euro talep etmişti.

Taraflar arasındaki daha geniş uyuşmazlıkta ise PSG, Aralık 2025'te Mbappe'ye 61 milyon euro ödemeye mahkum edilmişti.