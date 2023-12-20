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Marmaray'da intihar! Raylara atladı, hayatını kaybetti!

Marmaray'da intihar! Raylara atladı, hayatını kaybetti!

İstanbul'da Üsküdar Marmaray istasyonunda raylara atlayan bir şahıs trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, Üsküdar'da Marmaray istasyonunda saat 10.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek şahıs raylara atladı. İstasyona yanaşan trenin çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından şahsın cesedi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaşanan olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine tek hat üzerinden yapıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

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