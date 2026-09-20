Mardin'de 13 yaşındaki çocuk kayboldu! Arama çalışmaları başladı... Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki S.K için arama çalışmaları başlatıldı. Kaybolan çocuk için ekipler arama çalışmalarını dört bir koldan başlattı.

Serap Aydoğan